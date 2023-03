Lezers over coronaboetes die op de plank blijven liggen: 'Ze moeten een tandje bijzetten'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de coronaboetes die bij het OM op de plank blijven liggen. Justitie moet nog ruim zevenduizend boetes beoordelen die in coronatijd zijn uitgedeeld. Bij sommige van die geldstraffen komt de verjaringstermijn al in zicht.

Gebruiker Cleo zegt:



''Het gaat er niet om of je het eens was met de maatregelen, maar of de op dat moment geldende regels werden gevolgd. De avondklok was naar alle waarschijnlijkheid een nutteloze maatregel, maar dat was nu eenmaal wat er was besloten. Als ik 100km/u mogen rijden onzin vind heb ik me er immers ook gewoon aan te houden, ongeacht mijn mening hierover.''

Gebruiker Stef_v_Dijk zegt:

''Aan de ene kant denk ik: seponeer maar, maar aan de andere kant hebben de meesten van ons zich toen braaf aan die regels gehouden en ook voor degenen die de boete braaf betaald hebben is het een slag in het gezicht als deze mensen er nu mee weg komen. Dat ze dus maar een tandje bijzetten in deze zaken, opdat ze niet verjaren.''

Gebruiker Martao zegt:

''Ik vond zelf 2 jaar geleden dat er veel meer handhaving moest zijn. Deze mensen zijn (grotendeels) mensen geweest die de regels - en daarmee het belang van de samenleving - aan hun laars lapten. Dit is gewoon een exemplarisch probleem van onze samenleving: Nederlanders zijn erg eigenwijs (mijzelf incluis), weten alles zelf wel beter en hebben geen respect voor autoriteit etc. Dit brengt ons op meerdere vlakken in problemen."

"Echter, nu de pandemie voorbij is, en deze zaken nog op de plank liggen, dan zou ik die eerlijk gezegd seponeren. Er is nu geen belang meer bij, en ik denk dat het belang van de samenleving is dat het OM zich bezig houdt met andere zaken. Ja, het is heel jammer dat regels negeren, ontkennen en in beroep gaan dan loont, maar het zij zo. Ik hoop wel dat het volgende kabinet de handschoen oppakt en de capaciteit van politie en OM uitbreidt, maar dat is een ander issue."

"P.S. Ik schrijf grotendeels, omdat er ook uitzonderingen zullen zijn geweest, onterechte boetes.''

Gebruiker GroundGrappler zegt:

''De avondklok had nooit ingevoerd mogen worden en was een volledige paniekmaatregel waar niet goed over nagedacht was. Er zijn genoeg goede argumenten om alle boetes te seponeren."



"Om 15:00 uur wel boodschappen mogen doen een drukke supermarkt, maar om 21:30 niet even een rondje lopen in de buitenlucht. Iedereen die een beetje na kan denken, weet dat daar niet over nagedacht is.''

