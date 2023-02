Hoe is de inflatie in de rest van de eurozone?

Al in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne, namen de prijzen in de eurozone flink toe. In de landen waar met de euro betaald wordt was volgens de cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat het leven in oktober 2021 gemiddeld 4,1 procent duurder geworden. In Malta ging de inflatie toen het minst omhoog, in Litouwen het meest.

De Nederlandse inflatie kwam in oktober uit op 3,7 procent en lag daarmee net onder het gemiddelde in de eurozone. Onze buurlanden zaten ook rond het gemiddelde, maar dan erboven: in Duitsland steeg de inflatie tot 4,6 procent en in België werd het leven 5,4 procent duurder.



Na het begin van de oorlog nam de inflatie verder toe, niet alleen in Nederland, maar in de gehele eurozone. De Nederlandse inflatie was in maart 2022 de op drie na hoogste in de hele Europese Unie. Alleen in Tsjechië, Estland en Litouwen gingen de prijzen in maart nog forser omhoog dan bij ons. In de hele EU gingen de prijzen in maart 7,8 procent omhoog. Volgens Eurostat bedroeg de inflatie in Nederland in diezelfde maand 11,9 procent.

Inflatietrein remt af

Maar de inflatie begint af te koelen. Afgelopen november was voor het eerst in anderhalf jaar de inflatie in de eurozone niet verder opgelopen. De inflatie kwam die maand uit op 10 procent. In december was de inflatie verder afgevlakt tot 9,2 procent. Dat de inflatietrein iets is afgeremd, heeft onder meer te maken met het opdrijvende effect van de hoge energieprijzen.

Dat is nu minder dan in eerdere maanden, omdat energieprijzen eind 2021 op begonnen te lopen. Aangezien het inflatiecijfer wordt berekend op basis van de prijzen van een jaar eerder, zit er minder rek in die cijfers. Ook daalden de energieprijzen de afgelopen maanden.



De verschillen binnen het eurogebied zijn nog steeds groot, ziet Eurostat. Zo bedroeg de inflatie in Spanje in december 'maar' 5,6 procent, terwijl Letland 20,7 procent inflatie kende. Nederland zat daar dus tussenin, al behoort ons land wel tot de groep eurolanden waar de prijzen nog altijd het hardst omhooggaan.