Lezers over tekort aan plekken in Ronald McDonald Huizen: 'Ze mogen nooit verdwijnen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Utrecht. Daardoor zullen de centra in Groningen en Rotterdam drukker worden. De Ronald McDonald-logeerhuizen in Rotterdam en Groningen worden dan waarschijnlijk te klein voor het aantal patiënten.

Gebruiker Grasvreter zegt:

"Ik heb spijtig genoeg in zo'n huis overnacht, en het is er prachtig geregeld. Dit is echt wat mensen met kinderen in het ziekenhuis nodig hebben. Een stukje lopen en je bent weer bij je kind, en alles is mooi en fijn geregeld in het huis. Sindsdien zijn we donateurs geworden, deze huizen mogen nooit verdwijnen. Het is al erg genoeg als je kind langere tijd in het ziekenhuis moet liggen."

Gebruiker Jacqueline_ zegt:

"Het is logisch dat er meer ouders in die Ronald Mcdonald-huizen terecht zullen komen. Ik heb er ook dankbaar gebruik van mogen maken en dat mensen zeggen dat in Nederland alles te overbruggen is, klopt echt niet. Als je kind op de IC ligt, kan het binnen een paar minuten helemaal fout lopen."

"Ik heb dit als moeder al meerdere keren meegemaakt. Ik woon zelf in de achterhoek en er zijn maar weinig ziekenhuizen met een kinder-IC. Als deze huizen er niet waren geweest, was ik meer aan het reizen dan dat ik bij mijn dochter zou kunnen zijn. Niet iedereen mag of kan met de auto en je wilt altijd bij je zieke kind zijn. Heel fijn dat het bestaat en ik hoop dat ze kunnen uitbreiden."

Gebruiker Rea_Geren zegt:

"Het is natuurlijk logisch dat in Groningen en Rotterdam de opvangplekken moeten worden uitgebreid. Dus werk aan de winkel. Misschien zijn die in Leiden en Utrecht niet meer nodig of kunnen ze kleiner. Het besluit van concentratie is genomen. Nu moeten we dit gewoon loyaal uitvoeren."

"De gang naar de rechter is eigenlijk zielig. Alle vier de centra waren het eens dat er twee over moesten blijven. Maar alle vier vonden dat zij dat moesten zijn. Eventueel ten koste van een enorme reistijd vanuit het noorden. Het besluit is genomen, punt. Nu niet meer zeuren."

Gebruiker Sjaak_Jansen_ccdfda zegt:

"Het is een goed en gedegen besluit om twee locaties te sluiten. Beide zijn goed bereikbaar. Deze zorg zal erop vooruit gaan omdat de behandelartsen meer ingrepen kunnen doen en het team dus meer ervaring onbouwt. Dit komt de zieke kinderen ten goede."

"Kom niet aan met 'het zal je kind maar zijn'. Wij reizen van de Kop van Noord-Holland naar Bergen op Zoom om de arts van mijn vrouw te bezoeken. Het is soms niet anders."

