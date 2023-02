Steeds meer supermarkten doen plastic in de ban . Op ons platform NUjij ontstond een discussie over het hergebruik van plastic. Jullie vroegen je af: kun je een waterflesje hergebruiken? En waar moet je op letten? Zo zit dat.

Veel mensen gebruiken hun waterflesje steeds opnieuw door het te vullen met kraanwater, maar veel van die hergebruikte flesjes bevatten behoorlijk wat bacteriën, weet microbioloog Rijkelt Beumer, voormalig hoogleraar aan Wageningen University & Research.

Vooral bij flesjes met een sportdop kunnen bacteriën zich ophopen. Ook kan zich een biofilm aan de binnenkant van het flesje vormen, waardoor het water troebel kan worden.

Toch hoeven we niet erg bang te zijn voor deze bacteriën, vertelt Beumer. "De bacteriën in de flesjes zijn eigen bacteriën. De kans dat je er ziek van wordt, is dan ook klein. "Eén soort bacteriën die we aantroffen, de Staphylococcus aureus-bacteriën, kan toxinen (gifstoffen, red.) produceren die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken."

Het schoonmaken van je flesje

Om het aantal bacteriën te beperken, is het raadzaam om het waterflesje regelmatig schoon te maken, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Ze tipt om hiervoor de gebruiksaanwijzing te checken.

Gebruik bij voorkeur heet water en een beetje (niet schurend) afwasmiddel: door alleen met koud water om te spoelen, wordt het flesje niet goed schoon. Je kunt een flesje ook in de vaatwasser doen. Hierbij is de temperatuur van belang: om bacteriën te doden, is een temperatuur van 60 graden wenselijk, maar door de hitte kan het plastic mogelijk eerder schadelijke stoffen afgeven.

Als je een petfles hebt gekocht, kun je deze best even hergebruiken. Wel is het verstandig om de petfles uit de zon te houden en mogelijk koel te bewaren. Door hitte neemt het aantal bacteriën toe en kunnen chemische stoffen vrijkomen. Als het flesje beschadigd is of begint te stinken, is het raadzaam om afscheid te nemen.