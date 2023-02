Lezersreacties op eindrapport Groningers boven gas: 'Erkenning altijd eerste stap'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het eindrapport van het onderzoek naar de gaswinning in Groningen.

Gebruiker Jex_Phoenix zegt:

"Erkenning is altijd de eerste stap maar bij het erkennen van gemaakte fouten is het net zo belangrijk of zelfs belangrijker dat miskenning niet opnieuw plaatsvindt. Ongekend systeemfalen betekent dat de werkwijze en cultuur op de ministeries niet in lijn ligt met de belangen en plichten richting de inwoners van dit land."

"Laat het rapport van deze commissie niet alleen impliceren dat onze overheid en het kabinet een ereschuld heeft aan de Groningers die ingelost moet worden. Deze miskenning, dit structureel negeren van het leed van mensen die groot onrecht wordt aangedaan dient een omslagpunt te zijn, een omkeer in de wijze waarop diezelfde overheid en datzelfde kabinet vanaf nu omgaat met dit soort situaties."

"Onze overheidsinstanties en het kabinet dienen in beginsel en te allen tijde de belangen te behartigen van de inwoners van Nederland!"

Gebruiker RichardvE zegt:

"Mijn belangrijkste les uit dit rapport is toch vooral wat persoonlijke schaamte. Ik ben in de 40 en kom uit het zuiden van het land. Ik heb dus net zo goed heel veel baat gehad van het gas. Tot de politieke heisa een paar jaar geleden begon alleen nooit een seconde gedacht aan de bron ervan en de mogelijke problemen."



"Dus volledig eens als ik nu ook wat meer belasting moet betalen om dat te herstellen. En hoewel het natuurlijk geen huizen repareert ook sorry van een mede-burger aan de groningers."

Gebruiker Gum zegt:

"Het kwam hard binnen bij Rutte, dat zijn toch woorden waar je als Groninger met een scheve bouwval kracht uit kunt putten. Om vervolgens te horen over 'uit respect voor de Groningers eerst het rapport lezen'. Dat hoeft niet Mark, de materie zou je bekend moeten zijn. Maar zelfs nu speelt Rutte de politicus waar alles vanaf glijdt zonder ook maar één moment van zelfreflectie of echt respect naar de Groningers te hebben. De politici van de laatste decennia kunnen zich schamen, het ene schandaal na het andere en (bijna) niemand steekt zijn nek uit voor de gedupeerden."

Gebruiker Raylons zegt:

"Zelf een mooie woning, echter al €50.000 aan schade verder. Scheuren meerdere keren verholpen en er ontstaan overal nieuwe. Al jaren bezig om een funderingsonderzoek te laten verrichten. Hier gaan ze niet in mee, te veel tijd en te prijzig. Buren 1 2onder1 kap verder krijgen een nieuwe fundering vanwege de bevingsschade. Bij ons, 6 meter ernaast is het niet nodig. Het touwtrekken duurt maar voort maar ik zal mijn gelijk krijgen!"

