Kan de mens zonder vlees?

Steeds meer mensen volgen een plantaardig dieet, zoals vegetariërs en veganisten, terwijl de mens een alleseter is. Op ons reactieplatform NUjij stellen jullie regelmatig de vraag of een mens zonder vlees kan. Zo zit dat.

Marije Seves van het Voedingscentrum vertelde eerder aan NU.nl dat de mens absoluut zonder vlees kan, zolang je het goed vervangt.

"Er zijn ongeveer vijftig voedingsstoffen bekend die we allemaal nodig hebben voor verschillende levensprocessen", aldus Seves. "Macronutriënten leveren bijvoorbeeld brandstof. Maar er zijn voor allerlei processen ook vitamines en mineralen nodig."

Volgens Seves spelen deze voedingsstoffen bijvoorbeeld een rol bij de aan opbouw en reparatie van het lichaam, de spijsvertering en ons immuunsysteem. "Het lichaam kan die stoffen niet of niet in voldoende mate zelf maken. We moeten ze binnenkrijgen middels ons eten."

Vervang vlees op een volwaardige manier

Het gaat dus niet alleen om of je eten een plant of een dier is, maar om de voedingsstoffen die erin zitten. Volgens Seves kunnen we bijna alle voedingsstoffen uit dierlijke producten ook uit plantaardige producten halen. Het enige waar je voor moet zorgen, is dat je het op een volwaardige manier vervangt.

Er zijn vleesvervangers die echt vlees imiteren, zoals een vegaburger. Toch zijn dit volgens Seves niet altijd volwaardige vervangers. "Ze zijn vaak heel zout, en je moet goed kijken naar de ingrediënten. Zit er voldoende eiwit in? Wordt er ijzer toegevoegd en vitamine B12?"

De vitamine B12 is speciaal, want deze vitamine is alleen in dierlijke producten te vinden, ook al kan het wel worden toegevoegd aan vlees- en zuivelvervangers. Toch adviseert het Voedingcentrum om een supplement te slikken als je heel weinig of geen dierlijke producten eet.

Vlees niet noodzakelijk

De mens kan dus - zeker in deze tijd - prima leven van plantaardig voedsel. Waarom zien veel mensen vlees dan toch als noodzakelijk? Dat is een van de vragen die psycholoog en onderzoeker Marleen Onwezen onderzoekt aan de Wageningen University & Research. "Vlees is een intrigerend voorbeeld, omdat er een grote groep mensen is die het gevoel heeft dat het echt onderdeel van ons dieet is en noodzakelijk is voor een goede voedingswaarde."

