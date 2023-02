Lezersreacties op strijd om Donetsbekken: 'Poetin heeft zich flink vergist'

"Wat moet het verschrikkelijk zijn voor alle vrienden, familie en kinderen van "gemobiliseerde" manschappen die met verouderde wapens en munitie het veld in worden gestuurd als kanonnenvoer. Wat een verschrikkelijke wereld is dit, waar machtswellustelingen dit kunnen en mogen blijven doorzetten. Een oorlog heeft altijd alleen maar verliezers gekend."

"Vladimir Poetin heeft zich flink vergist in de mogelijkheden van zijn 'moderne Russische krijgsmacht'. Van het beeld in de propagandavideo's is niet veel meer over. De Russische krijgsmacht bleek in werkelijkheid te beschikken over verouderd en slecht onderhouden materieel."