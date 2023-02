Wat weten we over de kankerverwekkende stoffen in de omgeving van Tata steel?

Al jaren is er veel discussie over de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af wat we eigenlijk weten over de kankerverwekkende stoffen die vrijkomen in de omgeving van Tata Steel. Zo zit dat.

Tata Steel is een grote vervuiler. Het is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Die stof is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. De CO2 of koolstofdioxide komt vrij doordat in de fabriek veel kolen worden verbrand. Bij het produceren van staal is veel een hoge temperatuur nodig.

Het andere grote probleem is de uitstoot van giftige stoffen. Deze stoffen dwarrelen neer in de woonplaatsen rondom de fabriek. Vooral in Heemskerk, Wijk aan Zee, Velsen en IJmuiden. De mensen worden hierdoor eerder ziek; ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans op longkanker.

Nieuwe onderzoeken laten zien dat kinderen een risico lopen bij het buiten spelen. De giftige stoffen zitten bijvoorbeeld op speeltoestellen, waar kinderen met hun handen aanzitten. Als ze hun vingers in hun mond steken, kunnen ze de stoffen ook op die manier binnen krijgen.

Maar zijn deze twee problemen dan nieuw?

Nee, het is al jaren bekend dat Tata Steel vervuilt, giftige stoffen uitstoot en stinkt. Maar de laatste tijd komen steeds meer mensen in opstand. Mensen uit de buurt, milieu-organisaties en ook politici. Zij willen dat Tata Steel verandert. Het bedrijf moet schoner gaan werken. Als dat niet snel gebeurt, dan moet de fabriek dicht, vinden ze.

Er lopen verschillende rechtszaken tegen het bedrijf. Zo deden in mei 1.100 mensen en 8 stichtingen aangifte tegen Tata Steel. Ze vinden het niet kunnen dat de fabriek zulke gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten, terwijl het bedrijf weet hoe slecht dit is voor mensen in de buurt.



Afgelopen juni bleek uit onderzoek van het RIVM ook al dat mensen die dicht bij staalfabriek Tata Steel wonen, vaker medicijnen tegen hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes krijgen dan mensen buiten de regio IJmond.

Volgens het gezondheidsinstituut krijgen inwoners van Beverwijk en Velsen 11 tot 16 procent vaker deze medicijnen voorgeschreven. Voor aandoeningen aan de luchtwegen bij volwassenen is dat 5 tot 10 procent vaker.

Voor kinderen zijn niet vaker medicijnen voor luchtwegaandoeningen voorgeschreven, aldus het RIVM in een rapport.

Het instituut deed onderzoek naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Daarbij keek het naar hoe vaak bewoners tussen 2008 en 2019 voor het eerst medicijnen hebben gekregen voor bepaalde aandoeningen. Het gaat om ziekten die te maken kunnen hebben met fijnstof en stikstofoxiden in de lucht.