Lezers over interview De Groot (D66): 'Hij draait al jaren zelfde bandje af'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het interview met Tjeerd de Groot, D66-Kamerlid. Hij speelt al jaren een prominente rol in het stikstofdebat.

Gebruiker Arjan_vaandrager zegt:

"Tjeerd de Groot draait nu al drie jaar hetzelfde bandje af. Hij heeft z’n mond vol over kringlooplandbouw en een beter verdienmodel en toekomst voor de boeren. Hij kan ons alleen geen voorbeeld geven en praat er geraffineerd omheen."

"Het krimpen van het aantal varkens en kippen is misschien niet zo’n gekke gedachte, maar door zijn hetze wordt vooral de grondgebonden melkveehouderij gedupeerd en die was in zijn ogen juist belangrijk in Nederland."

"Het verschuilen achter de uitspraak van de Raad van State is ook zo’n mooie. Die zegt niet dat er minder stikstof uitgestoten moet worden. Ze hebben alleen de PAS als beheersmaatregel afgeschoten. Als het hem uitkomt gebruikt hij het rapport Remkes. Maar de eerste boodschap van Remkes die vooral om hem ging, is hij even vergeten."

Gebruiker Aangenaam zegt:

"Hij stapt erg gemakkelijk over het feit van de beste, schoonste boeren heen. De vleesconsumptie neemt nog altijd toe. Overigens vind ik dat dieptriest en de grootste fout van deze tijd. De realiteit is dan wel dat waar vraag is, aanbod volgt."

"Dat zie ik dan liever door onze boeren gebeuren met wat meer tijd voor innovatie en implementatie van kringloop dan in bijvoorbeeld een oostblokland, of verder weg. Vermindering van de totale uitstoot stopt niet bij onze landsgrenzen."

"De handel in stikstofrechten die gekocht blijken te zijn door partijen als Schiphol, terwijl een boer geen duidelijkheid krijgt over zijn familiebedrijf, dát schaadt vertrouwen in de overheid en is in mijn ogen geen eeuwig protest waar je ‘even’ doorheen moet."

"Wees transparant en eerlijk over die doelen, D66, geef aan dat landbouwgrond plaats gaat maken voor huizen, industrieterreinen en vliegvelden. Ik denk dat de beste kansen voor de natuur bij boeren en kringlooplandbouw liggen. Met duidelijkheid en strikte naleving."

Gebruiker Peter_weet_het_soms_beter zegt:

"Gemiste kans dit interview. De Groot geeft aan al dertig jaar bezig te zijn met verduurzaming. Waar is de kritische vraag: kunt u begrijpen dat boeren boos op u zijn omdat u ruim tien jaar geleden in uw rol als directeur van de Nederlandse zuivelorganisatie tot 2017 boeren aangemoedigd heeft tot schaalvergroting en uitbreiding?"

"U heeft het over het eerlijke verhaal, maar kunt u zich voorstellen dat boeren zich juist door u verraden voelen? Ik ben geen lid van team boer, maar dit interview mist de nodige scherpte en laat de Groot wegkomen met reclame maken voor zijn partijprogramma."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.