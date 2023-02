Hoe werkt de nieuwe regeling voor studiefinanciering?

De basisbeurs komt na acht jaar terug voor hbo- en universitaire studenten. Voor mbo-studenten boven de achttien was de basisbeurs nog van kracht.

Alle studenten die recht op studiefinanciering hebben, krijgen maandelijks een bedrag van de overheid. Uitwonende studenten ontvangen 275 euro en thuiswonende studenten 110 euro. De bedragen kunnen per jaar iets verschillen. Studenten moeten de studiefinanciering zelf aanvragen bij DUO.

Deze basisbeurs is in principe een gift. Maar als studenten hun diploma niet binnen tien jaar halen, blijft het bedrag een lening. Deze schuld moeten ze dan terugbetalen.

Veel oppositiepartijen vinden de bedragen van de basisbeurs te laag, maar het kabinet is niet van plan die aan te passen. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) benadrukt dat de overheid studenten financieel wil ondersteunen, maar niet alle kosten van levensonderhoud hoeft te betalen.

Wel krijgen uitwonende studenten vanwege de hoge inflatie in ieder geval het komende jaar een hogere basisbeurs. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat het om zo'n 165 euro extra per maand gaat.

De zogenoemde pechgeneratie krijgt een eenmalige tegemoetkoming van maximaal zo'n 1.400 euro. Dit is de groep studenten die (deels) onder het leenstelsel viel. Zij kregen tijdens hun studie geen basisbeurs. Daardoor is het aantal mensen met een studieschuld flink gestegen. De gemiddelde studieschuld was aan het begin van 2022 bijna 16.000 euro, becijferde statistiekbureau CBS.