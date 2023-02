Dit vinden jullie van stijgende huizenprijs: 'Doorstroming is niet meer zoals die was'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de stijgende huizenprijzen. In januari waren de prijzen namelijk 1,5 procent hoger dan een maand eerder.

Gebruiker nuance_is_belangrijk zegt:



"Nog niet zo lang geleden stond de rente historisch laag. Veel mensen gaven de schuld voor de alsmaar stijgende huizenprijzen aan de EU. De EU zou ten koste van de Noord-Europese huizenkopers Zuid-Europa overeind houden, zo was een veelgehoorde mening, ook hier op het forum."

"De lage rente most maar omhoog, werd er dan gezegd. Dat laatste is gebeurd. Maar de betaalbaarheid van huizen in NL heeft dat natuurlijk niet geholpen. In tegendeel. Uiteraard speelt de rente een rol bij huizenprijzen, maar de hoofdrol speelt schaarste in combinatie met demografische ontwikkelingen. Die schaarste, daar is NL helemaal zelf voor verantwoordelijk."

"De demografische ontwikkelingen konden we jaren geleden al aan zien komen. Echter, we hebben hier niet op geanticipeerd. Het duurt nog even voordat de boomergeneratie is overleden. Tot dan blijven de huizenprijzen torenhoog. Dat is geen goed nieuws voor de starters van nu. Maar met een goede opleiding, goede baan en met z’n tweeën kun je nog steeds instappen."

Gebruiker Matthijs_M zegt:

"Maar met een goede opleiding, goede baan en met z’n tweeën kun je nog steeds instappen. Dat laatste is lang niet voor iedereen het geval ben ik bang. Ik heb een goede opleiding (hbo) en baan en mijn vriendin studeert momenteel voor dierenarts. Ik ben bang dat als zij klaar is, we nog steeds geen huis kunnen kopen. En waarom?"

"Door een overheid die het geniale idee had om het leenstelsel in te voeren. Men zei toen, en ik heb het de minister in persoon gevraagd, dat banken niet moeilijk zouden doen, dat er geen rente op zou komen etc. En zie nu maar eens. En dan willen ze gaan compenseren/tegemoetkomen met €29,92 per maand…"

"We hebben allebei in de periode van het leenstelsel gezeten en mijn vriendin valt nu precies tussen de afschaffing en basisbeurs in waardoor ze alsnog moet lenen."

Gebruiker tegenwind zegt:

"Wij zitten zelf als gepensioneerden in een 2-onder-1-kap. Op termijn te groot, de tuin zal te veel werk kunnen vergen, en onderhoud aan de woning zal misschien door derden moeten worden gedaan. Al met al willen we als het niet meer kan, wel kleiner wonen, naar een appartement met alle voorzieningen, en op een locatie die bij de leeftijd past."

"Zoals de vlag er nu bijhangt moeten we een hypotheek op gaan nemen om dat te kunnen. Dat gaan we niet doen dus. Wat ik maar wil zeggen is dat de doorstroming zoals die er in de jaren 70/80 was, er totaal niet meer is. Toen kon je hier in de streek als 65 plus-er naar een bejaardentehuis of aanleunwoning, en er kwam vanzelf beweging in de huizenmarkt."

"Later werd er van bovenaf op aangestuurd om zolang als mogelijk thuis te blijven woning met daarbij zorg op maat voor een ieder (bezuiniging). Je kan het niet meer terug draaien, maar vanaf dat moment stokte de doorstroming. Een tekort aan senioren woningen is een gedeelte van het probleem mijns inziens."

