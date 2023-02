Wat doet een makelaar voor je?

Bij het kopen of verkopen van een huis komt veel geregel kijken. Ook kennis van de huizenmarkt is nodig. Een makelaar kan dan uitkomst bieden. Toch voelt het inhuren van een makelaar soms als weggegooid geld: een verkoop kun je in principe ook zelf regelen. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af: wat doet een makelaar precies voor je? Zo zit het.

Volgens Marc van der Lee, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), is het een essentieel vak dat ertoe doet in deze oververhitte, krappe woningmarkt.

"Als je een huis wil kopen of verkopen kun je dat zonder makelaar doen. Maar in deze markt, waarin overbieden de norm is, is dat niet zonder risico", vertelt hij.

"Een aankoopmakelaar kijkt zonder emotie naar een woning en kan je als koper behoeden voor onverstandige beslissingen, zoals een bod uitbrengen zonder voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring."

Makelaars kennen de huizenmarkt

"Het verkopen van een huis is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid", zegt Van der Lee. Makelaars kennen de lokale huizenmarkt en daarmee ook de waarde van huizen. Ze kunnen de verkoper wijzen op valkuilen en gebreken, zodat ze niet voor onverwachte kosten of nare verrassingen komen te staan. Daarnaast bepalen makelaars een verkoopstrategie, zodat je niet te weinig voor je huis krijgt.

Van der Lee noemt nog meer voordelen: "Een makelaar kan advies geven over aanpassingen, zoals een verbouwing of verduurzaming waardoor de waarde stijgt."

"Een makelaar kan je behoeden voor eventuele juridische haken en ogen, beschikt over allerlei tools en een complete database waardoor hij of zij precies weet wat een huis echt waard is."

Makelaars die bij NVM aangesloten zijn, moeten bepaalde diploma's en certificaten hebben en zich houden aan erecodes en kwaliteitsstandaarden.