Dit vinden jullie van de ziekenhuisstakingen: 'Zorgpersoneel heeft groot gelijk'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de stakingen van het ziekenhuispersoneel. De vakbonden hebben die aangekondigd voor maart; de eis is 10 procent loonsverhoging.

Gebruiker Croga zegt:

"Let op mensen, we praten hier over ziekenhuizen! De meeste ziekenhuizen in Nederland zijn in het bezit van verzekeraars. Diezelfde verzekeraars die ondanks enorme gigantische woekerwinsten jaar op jaar de premies verhogen."

"De meeste ziekenhuizen in Nederland hebben een enorm topzware payroll. Veruit het meeste geld gaat daar naar managers die niets toevoegen aan de verzorging. Een groot deel gaat zelfs naar 'DBC-consultants' die maar zo goed mogelijk de DBCs vaststellen om zoveel mogelijk geld van de overheid te krijgen, waarbij nog nooit is aangetoond dat de verzorging daar beter van werd."



"Het zorgpersoneel heeft groot gelijk. De lonen zijn abominabel voor het werk wat verzet wordt. Dat werd twee jaar geleden maar weer eens duidelijk, maar ondertussen is iedereen dat alweer vergeten."

Gebruiker siun zegt:

"Er zijn tien concerns met in totaal twintig zorgverzekeraars. De zorg wordt complexer, duurt veelal langer (vanwege vergrijzing) en wordt daardoor duurder. Het aantal polissen is zestig stuks."



"In december spenderen al deze partijen geld aan reclame en cadeautjes om maar over te stappen, zodat ze zoveel mogelijk winst maken. De verzekeraar zit steeds vaker op de stoel van de zorgprofessionals en maakt het werk steeds complexer met documentatie, verantwoording etc."



"Als we nou weer eens teruggaan naar een zorgplan, met een verzekering voor iedereen. Dan snijden we al die franje weg van zorgverzekeraars, en neemt de overheid weer de regie en verantwoordelijkheid. Immers, zorg is een primaire taak van de overheid, niet iets om uit te besteden."



"Tijd die vrijkomt kan worden besteed aan zorg, service en kwaliteit. Dan komt het plezier ook weer terug bij het personeel. Het beschikbare geld kan naar hogere lonen voor zorgprofessionals en niet naar verzekeraars die toegang tot de zorg steeds vaker belemmeren."

Gebruiker VpkInZkh zegt:

"De werkdruk in de zorg neemt de laatste jaren echt toe. Mijns inziens komt dat ook echt wel door eerdere kabinetten Rutte die op veel zaken bezuinigd hebben."



"Vooral merk ik dat patiënten zieker het ziekenhuis inkomen dan bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, dat komt bijvoorbeeld door het wegnemen van verzorgingshuizen. De signaleringsfunctie die er eerst was is daarmee weg, waardoor mensen later in het proces worden opgenomen en dus zieker zijn."

"Daarnaast blijven patiënten die veel zorg nodig hebben langer liggen omdat de nazorg plekken ook vol liggen, er zijn immers minder verzorgingstehuizen etc en de thuiszorg ligt ook op zijn gat."



"10% in één keer en 100 euro bruto is echt geen achterlijke eis! Wij zullen daarom ook zondagdiensten gaan draaien (staken mogen wij juridisch gezien niet) tot wij een beter bod krijgen. De aanwas in de zorg wordt dan ook minder en mensen lopen weg uit de zorg. Wij doen de acties dus voor zowel onszelf als juist ook voor de patiënt."

Gebruiker Martijn_9a24381b zegt:

"Ach, alle werkgevers vinden het te hoog. Dus werknemers moeten maar minder inkomen krijgen. Alles mag duurder worden, maar de kosten van arbeid mag niet mee stijgen met de inflatie, want medewerkers moeten nog armer worden. Soms word ik echt boos van deze houding."

"Ziekenhuizen zijn de verantwoordelijkheid van de overheid. Minister, doe normaal en compenseer de medewerkers. Er wordt geen hoger salaris geëist, maar slechts inflatiecorrectie. Dat is het minste wat je een werkende mens kunt geven."

"Dat geldt overigens ook voor alle andere mensen die werken bij het vuilnis, leraren, politieagenten, gemeenteambtenaren, iedereen in deze maatschappij heeft dat recht. De overheid moet het goede voorbeeld geven."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.