Hoe zeg je nee tegen een werkgever?

Hij ziet werknemers vaak worstelen met hun eigen grenzen. "Als je duidelijk hebt waarom je iets toezegt, weet je ook wanneer je het kunt weigeren." Zijn jouw eigen normen en waarden helder, dan is het dus gemakkelijker niet over je heen te laten lopen.

Loopbaancoach Roland Leenaarts herkent de angst voor afwijzing. "Als jij degene bent bij wie je baas graag overwerk parkeert en je durft dat nooit te weigeren, dan zegt dat iets over hoe je over jezelf denkt."

Je grenzen bepalen is vooral een kwestie van oefenen. Leenaarts: "Experimenteren met nieuw gedrag vraagt om moed. Heb je eenmaal door dat jouw limiet er wél toe doet, dan leidt dat vernieuwde zelfvertrouwen tot meer lef op kantoor."

Het is uiteraard wennen om niet meer zomaar alles van je baas te accepteren. "Zeker als iedereen voorheen altijd op je kon rekenen en jij graag aardig gevonden wil worden."

Wil je leidinggevende erg graag dat je toch dat ene klusje doet en begin je te twijfelen? "Vertel je baas waarom je dat extra taakje niet kunt doen. Of in het uiterste geval: wanneer je wel tijd hebt om de klus uit te voeren."

