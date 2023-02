'Horeca heeft eigen graf gegraven' Dit vinden jullie van het personeelstekort in de horeca

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het personeelstekort in de horeca. Die sector lukt het maar niet om het personeel terug te winnen dat ze in de coronaperiode kwijt zijn geraakt.

Gebruiker Bertie_P zegt:

''Voor corona waren met name de jongere werknemers overgeleverd aan de nukken en grillen van de horeca bazen. Nul uren contracten. Laag uurloon. Opdraven op het laatste moment en weggestuurd worden als het rustig was. De Horeca heeft haar eigen graf gegraven wat dat betreft. Nu is er keuze en zit niemand meer te wachten op dit soort praktijken.''

Gebruiker Jeroen_efc1e041 zegt:

''De laatste alinea legt het grootste pijnpunt bloot, het enorm slechte imago van de horeca, wat ze geheel aan zichzelf te danken hebben. Mijn tijd in de horeca werd gekenmerkt door extreem hard werken voor bar weinig salaris. Het toppunt was bij mijn laatste horecabaan, waar salarissen regelmatig niet op tijd betaald werden en een beloofde salarisverhoging niet werd gegeven, vanwege een zogenaamd cashflow probleem. Een aantal maanden later was er wel geld om de eigenaar te voorzien van een gloednieuwe Harley Davidson.''



Ook gebruiker Petra_Batenburg vindt dat de horeca het slechte imago aan zichzelf te danken heeft:



''Sommigen uit de horeca snappen nu langzamerhand dat ze zelf de veroorzaker van het personeelstekort zijn. Maar velen hebben het nog steeds niet door ; 0 uren contract, weinig uren contract maar veel (verplicht) extra werken, weinig doorstroom mogelijkheden en ga zo maar door. Horeca werkgevers (en ook in veel andere branches) moeten eens goed kijken naar wat er geëist wordt van personeel en of zij zelf ook zo behandeld willen worden.''





Maar werken in de horeca heeft ook mooie kanten, benadrukt gebruiker ZinaZina :

''Je leert er servicegericht zijn, je leert er dienstbaar zijn, je leert het belang van teamwerk en je leert er keihard werken. Horeca is, met de juiste baas, een geweldige baan. Doe het al 20 jaar en nog steeds met heel veel plezier.''

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.