Dit vinden jullie van de kritiek op de miljardenwinsten van grote bedrijven

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de kritiek op de miljardenwinsten die grote bedrijven vorig jaar behaalden. Terwijl bedrijven als Ahold en Nestlé gigantische winsten boekten, kwamen steeds meer huishoudens in de armoede terecht.

Gebruiker ikwilgraag_reageren zegt:

"Er is helemaal niks mis met winst maken of geld verdienen. Het gaat wringen wanneer je als sector roept dat de prijzen zo enorm gestegen zijn en dat je dus daarin mee moet met de producten die in je winkel staan."

"Als dan blijkt dat je veel en veel meer winst gedraaid hebt als voorgaande jaren is er iets geks aan de hand. Je hoort als bedrijf dat een groter wordend deel van de samenleving het zwaar heeft en dan kan je in mijn ogen geen exorbitante winsten gaan draaien."

"Juist omdat je hebt gezegd dat je kosten waren gestegen en je daarom de prijs moest verhogen. Nu komt het over op de mensen als ze verhogen de prijzen want ze zeggen meer kosten te maken maar ondertussen betalen wij als klant de hoofdprijs en de bedrijven recordwinsten. Het is krom en dat is wat veel mensen irriteert."

Gebruiker Brian_Verlaat zegt:

"Dit zijn kortzichtige, emotionele impulsen van de minst productieve uithoek. Het stoort me nogal dat bepaalde politieke groepen een steeds erger vijandbeeld blijven schetsen van bedrijven die normale diensten verlenen, waar honderdduizenden mensen werken, waar miljoenen mensen de vruchten van plukken."



"Het is vrijwel letterlijk bijten in de hand die je voedt. Kan je het beter? Ga het dan doen. Dan grijp je al die winst voor de neuzen van het bedrijfsleven weg en mag je dat vrijwillig in de schatkist stoppen. Dat ga je niet doen want na inspanning wil je een beloning, moeilijk concept voor sommigen."

Gebruiker Knurft_Exit zegt:

"Het gaat helemaal fout. Een rijk land met voedselbanken is een teken van verkeerd beleid. Marktwerking is prima mits streng gereguleerd, daar zit de fout."

"De regulatie is er zoveel mogelijk uitgehaald, wat zorgt voor hoge winsten en armoede onder de bevolking. Overheidstaken zoals energie, zorg ,openbaar vervoer en onderwijs mag niet aan de markt overgelaten worden. Stem met verstand bij de provinciale verkiezingen."

