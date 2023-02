Wat gebeurt er als een ambassadeur op het matje wordt geroepen?

Een ambassadeur is de hoogste diplomatische vertegenwoordiger van een land in een ander land. Hij of zij is namens het land dat hij vertegenwoordigt het aanspreekpunt voor dat andere land. Dat is de ambassadeur ook voor landgenoten die in het andere land wonen. Wanneer zij in de problemen komen, kunnen ze de ambassade om hulp vragen.

Een ambassadeur kan worden gezien als een plaatsvervanger in het buitenland van een staatshoofd. De voornaamste taak van de ambassadeur is de belangen van zijn thuisland behartigen in het buitenland.

Uitleg vragen over bepaalde gebeurtenis

Wanneer een ambassadeur op het matje wordt geroepen, moet die uitleg geven over een bepaalde gebeurtenis. Dat gebeurt op het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land waar hij of zij gestationeerd is. Daar hoort hij of zij de klacht slechts aan; een eventuele oplossing volgt pas na overleg tussen de twee regeringen. Over de inhoud van die gesprekken worden nooit mededelingen gedaan.

Zo'n gesprek kan plaatsvinden naar aanleiding van een uitspraak of daad van een vertegenwoordiger van het land. De aanleiding kan ook iets zijn wat gebeurt in het land dat de ambassadeur vertegenwoordigt.

Een land mag zelf weten wanneer het een ambassadeur op het matje roept en iedere staat heeft zijn eigen gevoeligheden.

Als de oproep niet helpt

Landen kunnen nog verder gaan, maar dat gebeurt bijna nooit. Zo kan een land beslissen om een ambassadeur het land uit te zetten, of zijn eigen ambassadeur uit een land terugroepen. In extreme gevallen kunnen zelfs de diplomatieke banden tussen twee landen volledig verbroken worden. Dat gebeurt bijna nooit omdat het averechts werkt, zegt hoogleraar Internationale Betrekkingen André Gerrits.

"Diplomatie is ook bedoeld om zicht te houden op landen die niet direct tot de vriendenkring behoren. Die banden zijn juist van belang bij landen waarmee je mindere betrekkingen hebt. Al was het maar voor je eigen onderdanen in die landen."