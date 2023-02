Dit vinden jullie van vrouwelijke Prins Carnaval: 'We moderniseren de regels waar nodig'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de toename van het aantal vrouwen die worden gekozen als Prins Carnaval of plaatsnemen in de raad van elf.

Gebruiker Martin_Reekers zegt:

"Ik ben het er helemaal mee eens, inclusiviteit vooral! Bij onze onderwater blaasvoetbalvereniging "De bonkige blaozers" hadden we ook jarenlang vooral mannen in het bestuur. Maar sinds dit jaar is de voorzitter eindelijk een vrouw geworden, en ze is zelfs genomineerd voor de jaarlijkse "gouden blaospiep" verkiezing. We hebben er zelfs gelijk 7 nieuwe leden bij gekregen, dus de mensen zijn voor, da's wel duidelijk.👍"

Gebruiker Terry_Beekmans zegt:

Utrecht (Leemput) had vorig jaar al een stadsprinses zonder stadsprins. Mijn moeder was een jaar op 20 terug princes van cv de Geuzen uit Leemput. Had ook geen prins, maar een vrouwelijke adjudant. Ik zit vanaf mijn geboorte in het carnavals leven heb door de jaren geen bij verschillende verenigingen vaker vrouwen gezien in de raad van 11 of als prinses, zonder prins."

Gebruiker De_broer_van_je_moeder zegt:

"Alles is veranderlijk, dat is een feit. Maar daardoor hoef ik het er nog niet altijd mee eens te zijn. Ik verhul niks, ik wil inderdaad een man. Was het altijd een prinses geweest had ik dezelfde reactie gegeven als er voor een prins was gekozen. Ik vind mannen en vrouwen gelijkwaardig."

Gebruiker Don_Miguel zegt:

"Prima ontwikkeling lijkt me. Ben zelf behoorlijk fundamentalistisch Oeteldonker, maar ook hier zullen steeds meer vrouwen rollen invullen die oorspronkelijk enkel door mannen ingevuld werden. De Prins wordt niet elk jaar gekozen hier maar blijft langere tijd aan. Ik denk dat de volgende prins weleens een prinses kan gaan zijn, en dat is helemaal prima. Dat de 'regels' dit niet toestaan is onzin, we zijn ons heel erg bewust van inclusie hier en maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan dus echt wel mee met de tijd en moderniseren 'regels' daar waar nodig."

Gebruiker Leroy_Rooijen zegt:

"Zijn ook al zat verenigingen die wel vrouwelijke voorgangers hebben. Alleen worden ze niet altijd prins/prinses genoemd. Binnen het Roermondse zijn er bijvoorbeeld meerdere verenigingen die een koningin uitroepen. En iedereen die weer begint over vasten en zuipen, kom op zeg. Ga een keer echt vieren en laat je niet alles wijsmaken door de verhalen, dan ziet iedereen dat heel veel verhalen zwaar overtrokken zijn en dat carnaval (of in mijn geval Vastelaovend) een feest van verbroedering is met hele mooie regionale tradities."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.