Wat zijn je rechten na zwangerschapsverlof?

Uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens in 2020 blijkt dat vier op de tien vrouwen te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie. Slechts 11 procent van de werkende of werkzoekende vrouwen die zich gediscrimineerd voelen, trekt aan de bel.

Sanne Nout is socioloog en medeoprichter van Mom Inc., een organisatie die werkende moeders en werkgevers ondersteunt. "Zwangerschapsdiscriminatie is een ongelukkige woordkeuze. Dit vindt niet alleen plaats als je zwanger bent, maar ook of juist in de periode daarna. Je kunt het beter over moederschapsdiscriminatie hebben."