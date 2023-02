Dit vinden jullie van toenemende aantal stakingen: 'Vind de looneis niet reëel'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het aantal stakingen dat in ons land toeneemt.

Gebruiker FransV zegt:

"Ik moet bekennen ervan overtuigd te zijn dat het met de arbeidsvoorwaarden (loon, flexibiliteit, vrije dagen etc.) een stuk slechter zou zijn zonder alles wat de vakbonden in het verleden hebben gedaan. Dus ik erken het belang.

Toch krijg ik er vaak een irritant gevoel van; zo drammerig, ophitsend en vaak kortzichtig als hun eisen en (radicale) manier van aanpak op me overkomt. Staken lijkt "core-business" te zijn.



Eigenlijk ook een vreemde situatie dat een belangengroep (want dat is het door het geringe percentage van werknemers dat ze in de meeste sectoren vertegenwoordigen) zoveel macht en rechten heeft.



De eisen die ik de laatste tijd voorbij zie komen zouden voor mij als individuele werknemer ook welkom zijn, maar zijn in een groter geheel contra-productief; leuk als IK er flink wat bij krijg, vervelend als wij allemaal meer gaan betalen door gestegen (loon)kosten."

Gebruiker Calico_b21872da zegt:

"Ik geef ze groot gelijk. De bedrijven maken mega winsten en diegene die voor die winsten zorgen (de mensen op de vloer) krijgen niks of heel weinig er bij als je niet opkomt voor jezelf. De tijd dat werkgevers met droge ogen kunnen zeggen dat er niks bij kan en dat iedereen het maar moet accepteren om er niks of weinig bij te krijgen is m.i. voorbij. De mensen worden wakker zodra ze het in hun portemonnee gaan voelen."

Gebruiker Anie zegt:

"Ik vind het terecht dat de lonen omhoog moeten maar een looneis van 14% is wat mij betreft niet reëel omdat die zelfs hoger is dan de inflatie. Verder zorgt zo’n eis er voor dat producten en diensten nog duurder worden en dat zorgt weer voor een hogere inflatie. Het probleem zit hem er in dat voor veel producten loon meer bij draagt aan de kosten van het product dan de materialen die er in verwerkt zitten."

Gebruiker Metrespect zegt:

"Zolang de economie goed draait en de bedrijven hoge winsten blijven maken is het niet gek dat degene die hiervoor werken ook een bijdrage verwachten, zeker nu het voor steeds meer mensen moeilijk wordt om rond te komen. De verhouding is scheef. Er wordt veel teveel geïnvesteerd in financieel kapitaal terwijl het werkkapitaal (en natuurkapitaal) ernstig achtergebleven is. En dan is het niet raar dat je looneisen krijgt die op het eerste gezicht irreëel lijken. Mensen gaan staken omdat ze meer en meer deze ongelijkheid niet alleen zien, maar ook ervaren."

