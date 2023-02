Afgelopen dagen begon de zon weer te schijnen. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je deze week af: waarom is zonlicht belangrijk? En heeft het zin om in de winter, met weinig zonlicht, naar buiten te gaan? Zo zit dat.

"Je moet naar buiten om verschillende redenen", zegt huisarts Jacqui van Kemenade. "Maar in de eerste plaats vanwege zonlicht. Wie overdag meer zonlicht ziet, slaapt 's nachts dieper en beter, kan zich beter concentreren en heeft een beter humeur. Dat komt doordat licht onze biologische klok in de maat laat lopen."

In de winter naar buiten

"Juist in de winter is het belangrijk dat je naar buiten gaat", legt Van Kemenade uit. "Met zonlicht wordt geen zonneschijn bedoeld, maar daglicht. In de winter is dat licht inderdaad minder intens dan 's zomers, maar toch is daglicht nog altijd 100 tot 150 keer sterker dan binnenverlichting zoals tl-balken."

"De moderne mens werkt voornamelijk op kantoor. Daardoor zitten we, zeker in de wintermaanden waarin de dagen kort en donker zijn, binnen tijdens de daglichtperiode. We gaan naar het werk als de zon nog niet op is en we gaan pas terug naar huis wanneer hij alweer onder is."

Positief effect humeur

Naar buiten gaan heeft invloed op het humeur. Zo kan daglicht en beweging voor een positief effect op je humeur zorgen. "Daglicht activeert via de biologische klok allerlei hormonen die invloed op je mentale gesteldheid hebben. Tijdens de korte, donkere dagen lopen we niet voor niets meer risico op de winterblues of een winterdepressie."

Het is belangrijk om zodra het licht is naar buiten te gaan. Het het liefst al in de ochtend. Van Kemenade legt uit: "Loop in ieder geval vóór 12.00 uur een rondje. Dan is de lichtintensiteit het sterkst en heeft het het grootste effect op je biologische klok. Door 's ochtends een stuk te wandelen, kunnen slechte slapers hun slaap echt aanzienlijk verbeteren."