Lezers over de financiële problemen van verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de financiële problemen van Pieter Pot, een online verpakkingsvrije supermarkt. Door tegenvallende cijfers dreigen zij failliet te gaan.

Gebruiker Nu_694827f7 zegt:

"Wat een hoop negatief commentaar in de comments. Ik zie twee jongens die een reëel probleem zagen, en besloten te proberen om daar iets aan te doen."

"Vanuit het niets zo'n bedrijf bouwen, eerst met eigen middelen en later door extern kapitaal aan te trekken, is hoe dan ook een enorme prestatie. Wees blij dat er ook mensen zijn die niet kiezen voor de 'makkelijke' weg van een vaste kantoorbaan tot aan hun pensioen."

"Helaas lijkt het erop dat dit bedrijf het niet gaat redden. Dat is zuur voor de leveranciers, werknemers en geldschieters, maar het hoort erbij. Persoonlijk vind ik bedrijven die de rekeningen prima zouden kunnen betalen maar dat om uiteenlopende redenen niet doen een stuk erger. Je zou bijvoorbeeld maar multimiljardair zijn en niet de contractuele huur voor het hoofdkantoor van je onderneming betalen."



"Anyway, meer van dit soort ondernemende types in Nederland graag!"

Gebruiker Ilona_Dekker_becaaf zegt:

"Zo'n 40 jaar geleden in mijn jeugd werden er al boodschappen gehaald met eigen verpakkingen. Je kon naar de HEMA met een vleeswarendoos, (toen werd alles nog gewoon gesneden). En je kon op vrijdag naar de slager met een pan voor macaroni en naar de afhaalchinees kon je ook je eigen pan(nen) meebrengen. Dat was heel normaal."

"Op de markt ging de groente in een oude krant. Tegenwoordig is alles plastic, bij onze bakker is het niet eens geoorloofd om je bewaarde plastic broodzak mee te nemen. En er wordt heel veel in (nieuw) papier verpakt, maar ook dat is niet goed voor het milieu."

"We redden het zo echt niet met hier en daar wat recycling alleen veel minder consumeren én minder mensen kan de aarde nog redden."

Gebruiker Dpbe zegt:

"Dat was ook mijn jeugd, maar ik heb destijds echt helemaal niemand met eigen verpakkingen naar een winkel zien gaan.

In Nederland (en de rest van de EU) hebben klanten nu eenmaal veel rechten. Dat betekent dus ook dat een verkoper de kwaliteit van het product in eigen hand wil houden."

"Als jij met een broodzak komt waar hele kleine kruimels in zitten met schimmel (wat je niet kan zien met het blote oog) is twee dagen later het hele brood beschimmeld. Vervolgens mag de bakker dan een nieuw brood aanbieden wegens 'slecht product'."

