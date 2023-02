Wat gebeurt er met je donatie aan Giro555?

Delen via E-mail

Vandaag is de landelijke actiedag van Giro555 om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Maar wat gebeurt er met je donatie? Die vraag stelden jullie vandaag op ons reactieplatform NUjij. Zo zit dat.

Giro555, oftewel Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, is een verband van elf hulporganisaties. Onder andere het Rode Kruis, UNICEF en Oxfam Novib doen mee.

Het geld dat wordt opgehaald, wordt onder die elf organisaties verdeeld. Via een verdeelsleutel wordt bepaald welke hulporganisatie welk deel krijgt. Dat is afhankelijk van de grootte van de hulporganisatie en welke hulp ze daadwerkelijk kunnen bieden.

De organisaties bepalen vervolgens zelf waar het geld naartoe gaat. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis komt dat kort na een ramp bij elke organisatie op hetzelfde neer. Denk hierbij aan noodhulp, zoals voedsel, water, dekens en huisvesting. Of zoekacties naar overlevenden onder het puin.

Minstens 93 procent naar hulporganisaties

Van elke donatie gaat ten minste 93 procent naar de hulporganisaties. Die geven dat geld uit aan directe hulp voor de slachtoffers. De andere 7 procent (maar vaak is dat minder) wordt vooral gebruikt voor de transportkosten, dus om hulpverleners of materiaal naar het rampgebied te vervoeren. Dat legde Kees Zevenbergen, expert internationale samenwerking en directeur van Cordaid, eerder uit aan NU.nl.

De hulporganisaties moeten in hun jaarverslagen verantwoording afleggen over de manier waarop ze donaties hebben besteed. Ook de lokale hulporganisaties waarmee ze samenwerken, zoals nu in Turkije, hebben die verplichting.

"Al kunnen we niet van elke fles water vragen of er een bonnetje bij zit", zei Zevenbergen. "Maar dan vertrouw je toch een beetje op de geloofwaardigheid van je zusterorganisatie." Giro555 komt vervolgens per project met een totaalrapportage.

Liever geld dan goederen

De salarissen van de werknemers van de hulporganisaties worden niet betaald door Giro555. "Daardoor komt het geld echt terecht bij mensen die het nodig hebben", zei Zevenbergen.

Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelde eerder aan NU.nl dat alle hulp welkom is. Wel hebben hulporganisaties volgens haar veel meer aan geld dan aan goederen. "Zij hebben een overzicht van wat er nodig is, en alles kan veel beter worden gecoördineerd".

Hoe maak je geld over naar Giro555? Het rekeningnummer van Giro555 is NL08 INGB 0000 0005 55. Bij de naam van de ontvanger vul je Giro555 in. In sommige bankapps hoef je dat niet allemaal in te vullen. De Rabobank voegt bijvoorbeeld het rekeningnummer automatisch toe als je 'Giro555' invult als naam van de ontvanger. Je kunt ook hier klikken om te doneren.