Lezersreacties op inchecken met bankpas: 'Onbewust 30 euro betaald in plaats van 2,50'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over reizigers die afgelopen tijd geld van hun rekening zagen verdwijnen, omdat ze per ongeluk met hun bankpas incheckten. Dat inchecken gebeurt zelfs als mensen contactloos betalen met hun pas hebben uitgezet.

Gebruiker Michiel_Lutjebroek zegt:

"Ik ben er niet blij mee. Vorige week ben ik, onbewust, ingecheckt met mijn bankpas en uitgecheckt met mijn ov-chipkaart. € 20,- instaptarief bij de bankpas. € 10,- 'niet incheck-boete' op mijn ov. Ik heb € 30 betaald voor een reis die mij € 2,50 zou moeten kosten."

"Ik heb inmiddels voor mijn ov geld terug gevraagd. Via Ovpay kan dit pas na ca. 1 week en moet ik dit nog doen. Het is gedoe en niet klantvriendelijk. En ik kan mij voorstellen dat het mensen onbewust ook gebeurt. Die zijn hun geld kwijt zonder dat ze weten waarom."

Gebruiker NUjijgebruiker_dddbfaabda zegt:

"Belachelijk systeem van het OV. Je zou het zelf aan en uit moeten kunnen zetten. en niet 'ja het staat altijd aan wat je ook doet etc.'"

"Ze kunnen overal wel mooi dingen ophangen, maar je gaat dat niet zo ff lezen als je de trein moet halen. En door je pasje uit je portemonnee te halen, kost het tijd en kan je ook weer andere dingen verliezen."

"De bank moet gewoon de keuze geven of je OV betalen aan wilt hebben of niet. En of er een limit op zit."

"Heel veel mensen controleren de rekening niet elke dag. Het is leuk dat je moet terug vragen maar dat is ook veel werk, ook al is het volgens hun simpel."

Gebruiker zTony zegt:

"Het betalen met je betaalpas is overal in de wereld waar het geïntroduceerd is, een succes. Natuurlijk moeten de reizigers even wennen en kunnen er dingen misgaan in het begin."



"Bij het lezen van de meeste reacties hier, bespeur ik vooral de negativiteit bij veel Nederlanders, zeker waar het veranderingen betreft. Dat het hier ook nog eens gaat om het OV, waar toch al iedereen een (vaak negatieve) mening over heeft, versterkt dat nog eens."



"Bedenk even dat je niets moet, maar dat er alleen een mogelijkheid is om er gebruik van te maken."

Gebruiker Luna_r zegt:

"Je kan ook als ontwikkelaar rekening houden met dat er meerdere pasjes tegelijk worden aangeboden. Beetje makkelijk om de gebruiker de schuld te geven, het systeem moet aansluiten op het leven van de gebruikers. Ik vind dit een teken van een slecht ontwerp."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.