Het voorjaar komt steeds dichterbij en dat betekent dat het bijna tijd is om je tuin lenteklaar te maken. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je dit weekend af: hoe maak je je tuin groener? Welke dingen kun je doen om insecten en planten zoveel mogelijk de ruimte te geven? In dit artikel geven we tips.

Een van de dingen die je in je eigen tuin kunt doen, is zorgen voor een gezonde bodem. Daardoor wordt je tuin beter bestand tegen hitte, droogte en (extreme) regen. Wouter van Eck, eigenaar van Voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek, geeft tips.

Haal de stenen uit je tuin en zet er planten in. Heb je een kleine tuin of alleen een stoep? Klimplanten zijn je vriend. Voor een geveltuin heb je maar een klein randje grond nodig en een klimrek. In de tuin kun je een pergola bouwen of een klimmer tegen de schutting planten.

Zorg ervoor dat de bodem van je tuin bedekt is met planten. Dat kan door het onkruid te laten staan. "Onkruiden zijn groene planten die licht omzetten in organische stof. Dat is heel belangrijk voor de opbouw van de bodem. Je hebt dan geen mest meer nodig", stelt Van Eck.

Hou je niet van een tuin vol zevenblad, dan kun je ook bodembedekkers planten zoals vrouwenmantel, ooievaarsbek of bosaardbei.

Als je brandnetels of ander onkruid uit je tuin wilt verwijderen, kun je ze geplukt en wel op de bodem leggen als voeding en om de bodem vochtig te houden.

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest, om zo het bodemleven te behouden. Voor eventuele extra bemesting van de bodem gebruik je het liefst compost.

Wees niet bang er een wildernis van te maken

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in de Nederlandse natuur. Maar iedereen kan zijn steentje bijdragen om daar in de eigen achtertuin (of op het balkon) wat aan te verbeteren. Dat kan door meer ruimte te geven aan verschillende planten en insecten. Zo doe je dat:

Laat je schutting begroeien met klimplanten. Haal de tegels daar weg en het water kan dan ook nog wegstromen. Spreek af om het samen met je buren te doen en maak een klein gaatje in je schutting. Dan kunnen egels er ook doorheen kruipen.

Haal wat tegels uit de tuin en maak borders voor een moestuin. Dat kan met van alles: sla, fruit, kruiden. De verse groenten en kruiden kun je bij het koken gebruiken.

Zorg voor vaste planten die bloeien, dus planten die langer dan een jaar meegaan. Vooral paarse en blauwe, daar komen vlinders en bijen op af.

Hang plantenbakken aan je balkon. Hoe meer verschillende planten, hoe beter.

Gebruik geen gif, minder tegels en meer groen.

Creëer een vogelparadijs

Marc Scheurkogel, woordvoerder van Vogelbescherming Nederland, geeft tips om zoveel mogelijk vogels te kunnen verwelkomen in je tuin. "In de eerste plaats is het van belang dat een tuin vogelvriendelijk is. Dat wil zeggen dat er voldoende beschutting, broedmogelijkheden en voeding moeten zijn", zegt hij. "Een volledig betegelde tuin heeft dat niet. Dus tegels eruit, planten erin."

Natuurlijk kun je met vogelvoer strooien, maar een grotere bijdrage lever je door je tuin aan te passen aan de gewoonten van vogels, zegt Scheurkogel. "Bloemen werken uitnodigend. Ze trekken zowel vogels als insecten aan. Sommige vogels, bijvoorbeeld de vinkachtigen, komen direct op de bloemzaden af. Mezen hebben daarentegen meer trek in insecten. Door bloemen te planten vang je dus twee vliegen in één klap."