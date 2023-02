Dit zeggen jullie over uitblijvende recessie: 'Crisis is meer een zegen dan een vloek'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de economie die in de laatste drie maanden van 2022 groeide met 0,6 procent na een kleine krimp in het kwartaal ervoor. Aangezien de economie dus niet twee kwartalen op rij is gekrompen, is de gevreesde recessie uitgebleven.

Gebruiker Meneer89 zegt:

"Wajonger hier met 70 procent van het minimum inkomen. Na een berekening van de afgelopen twee jaar te hebben gemaakt, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik voor hetzelfde aantal boodschappen bijna het dubbele kwijt ben."

"Overschakelen van merk naar huismerkproducten heeft geholpen om de schade te beperken in de supermarkt, maar een energierekening die drie keer zo hoog is geworden heeft dat dan weer negatief uitgebalanceerd. Om de koopkracht te bevorderen heeft de regering 10 procent op mijn inkomen gegooid wat in realiteit simpelweg slechts zeer beperkt helpt (al is iets altijd beter als niets )."



"Er zijn mensen waar het veel slechter mee gaat en ik kan nog net mijn eigen boodschappen betalen, maar op dit moment blijft er niks over, geen geld om te reizen, geen geld om te sparen , geen geld voor vakantie en geen geld voor grote reparaties of vervangingen binnenshuis. Relatief sombere vooruitzichten en een harde realiteit maar het is wat het is."

Gebruiker Ruud010 zegt:

"Ik heb nog steeds ruim voldoende te besteden met mijn modale inkomen zonder toeslagen, maar ook zonder kinderen. Maar ook dat is (meestal) een keuze met consequenties. Heb wel mijn uitgavepatroon aangepast, dus minder gestookt en bewuster met energie omgegaan. Koop meer bij bij ALDI en Lidl dan voorheen. Helemaal prima, had ik al eerder moeten doen. Ik vind deze "crisis" meer een zegen dan een vloek, omdat het me kritisch naar mijn eigen gedrag en uitgavepatroon heeft laten kijken en daar zat nog veel ruimte voor verbetering."

Gebruiker Krantenkopje zegt:

"Dit is een goed nieuwsitem. We mogen blij zijn dat we hier in Nederland wonen en hoe de regeringen in Europa samenwerken om de negatieve invloeden in de wereld weten te pareren zodat wij burgers in vrede en voorspoed kunnen leven. Ik hoorde laatst dit geduid worden als 'the European way of life'. Samenwerkende democratieën die een eenheid vormen. En dat werkt goed blijkbaar."

