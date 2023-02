Hoe schadelijk is drinken nou echt voor je gezondheid?

Maandag vroegen jullie je af hoe schadelijk alcohol nou eigenlijk echt is. Daarnaast verwonderden jullie je ook over het feit of alcohol schadelijker is dan drugs: strikt gesteld ís alcohol een drug. Op NUjij ontbrandde er een grote discussie over dit onderwerp. Dit is hoe het zit.

"Alcohol is absoluut een drug, maar wordt zwaar onderschat. Het zit niet in de taboesfeer, waardoor er vaak rigoureuzer mee wordt omgegaan dan bijvoorbeeld illegale drugs", zegt voormalig Drugslab-presentatrice Nellie Benner over alcohol. "Het is slecht voor je lever en slecht voor de ontwikkeling van je hersenen, vooral als je jonger bent. De volgende dag merk je dat je lichaam veel te verduren heeft gehad, de welbekende kater, lusteloosheid en algehele misère."

"De invloed van alcohol op onze gezondheid wordt al jaren onderschat", zegt Rob Bovens, programmaleider Academische Werkplaats Verslaving Tranzo. "Er zijn wel tweehonderd ziekten die met alcohol in verband worden gebracht."

"Dat alcohol slecht is voor de lever is al jaren bekend. Maar alles in je lijf waar alcohol langsgaat, kan worden aangetast. Bijvoorbeeld de slokdarm, de keel, de maag of de darmen." Daarnaast verhoogt overmatig alcohol drinken de kans op hart- en vaatziekten.

Floor van Bakkum van Jellinek stelt dat, als je drinkt, je het beter kan spreiden over de week. Alles boven de vijf glazen per gelegenheid is gevaarlijk. "Als je meer drinkt, stijgt je alcoholpromillage tot boven de 0,8 promille, waardoor je lever meer moeite heeft de alcohol af te breken en je ook meer risico loopt op schade aan organen."

Volgens Bakkum is het daarom beter om je drankgebruik te spreiden over de week. "Maar let wel op, want elke dag drinken is ook niet goed. Het risico op verslaving is groter als drinken een gewoonte wordt."