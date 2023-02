Dit vinden jullie van alcoholreclames: 'Liever reclame voor bier dan voor maandverband'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over alcoholreclames en het feit dat de drankenindustrie hier veel in investeert.

Gebruiker Reitsma zegt:

"Ik ben op het moment fel tegen reclame voor alcohol. Ik heb door mijn drankgebruik in een kliniek gezeten en heb nu meer dan een jaar geen alcohol gedronken. Op de reclame wordt er een ideaalplaatje voorgespiegeld, en werd er gedaan alsof het de normaalste zaak is dat iedereen maar alcohol gebruikt."

"Ik ben inmiddels zo ver dat ik mijn gedachten om kan leiden: dat de plussen van het niet-drinken bijna oneindig zijn, en de plussen van het drinken er eigenlijk maar een paar zijn."

Gebruiker JohanB75 zegt:

"Het betreft legaal verkrijgbare artikelen waar normale bedrijven mee de markt proberen te bereiken. Er is dus niets mis mee dat ze daar reclame voor maken."

"Dat er mensen met een alcoholprobleem zijn is natuurlijk vervelend. Maar om nou van elk individueel probleem een maatschappelijke last te maken, gaat mij te ver. Je moet niet alles willen betuttelen, daar krijg ik jeuk van. Ik zie liever reclame voor (mooie) bieren dan voor maandverband."

Gebruiker Royco zegt:

"Als alcoholist (al lang gestopt) begrijp ik de problemen die alcohol veroorzaakt heel goed. Ik betwijfel echter het nut van een totaalverbod op alcoholreclame. Het lijkt mij voornamelijk te sturen in de keuze voor een bepaald merk, en niet in de keuze te beginnen met drinken."

"Het lijkt mij dat iedereen toch wel weet dat alcohol drinken niet goed is. Ongetwijfeld zal een verbod op reclame wat helpen, maar hopelijk denkt men niet dat dat afdoende is. Voorlichting en tot vervelends toe herhalen waarom het slecht is blijft noodzakelijk."

Gebruiker NB123 zegt:

"Even los van reclame of niet. Bij de jeugd heeft het verbieden van alcohol onder de 18 jaar nauwelijks effect, als er vervolgens het minimale aan voorlichting wordt gegeven over de consequenties van alcoholgebruik."

"Met twee pubers in huis hoor ik genoeg verhalen over huisfeestjes met kotsende kinderen die lachend worden opgehaald door hun ouders. Ikzelf vind een drankje prima, maar met mate en daar schort het momenteel aan."

"Voor mijn plezier werk ik soms achter de bar en zie ik hoe rode wodka gemixt met alles en nog wat, dat Jägerbombs (dat is Jägermeister en Redbull) en bacardi-cola gedronken worden alsof het limonade is. En leeftijdcontrole? Het wordt gewoon aan elkaar doorgegeven."

"Nogmaals, een drankje is prima, maar sinds corona is de jeugd een soort inhaalslag begonnen en zie ik een verschuiving, waarvan ik me afvraag of dat is wat we willen. Dus wat meer reclame met betrekking tot voorlichting en wat minder promoten, zou ik wel toejuichen."

