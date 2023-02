Is de medische wetenschap vooral gericht op mannen?

Zaterdag vroegen jullie je af of de medische wetenschap zich vooral richt op mannen. Op NUjij ontbrandde er een grote discussie over dit onderwerp. Het korte antwoord op bovenstaande vraag is: ja. Maar waarom is dat zo? Dit is hoe het zit.

Het wordt steeds duidelijker dat het voor vrouwen schadelijk kan zijn dat medisch onderzoek vooral gericht is op mannen. Hoewel er steeds meer stappen worden gezet om dit te veranderen, zijn we er volgens deskundigen nog niet.

Interventiecardioloog Yolande Appelman van het Amsterdam UMC houdt zich onder meer bezig met hart- en vaatziekten bij vrouwen. "Onderzoek werd uitgevoerd op de witte man en niet op vrouwen", zegt ze.

"In een wereld gedomineerd door mannen kan het moeilijk zijn om te onderscheiden dat vrouwen klachten anders ervaren, als jij die zelf niet kent. Want wat je niet kent, hérken je ook niet", vertelt ze.

Daarom is bewustwording belangrijk, zegt voormalig huisarts Toine Lagro-Janssen, die als hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen werkzaam is aan de Radboud Universiteit. "Het is belangrijk om die verschillen steeds weer voor het voetlicht te brengen. En hoewel we al veel weten, is er ook nog heel veel dat we niet weten."

Wel worden er stappen gezet. "Er is een kern aan kennis. Vorig jaar verscheen het handboek Gendersensitieve huisartsgeneeskunde, het leerboek Vrouwspecifieke geneeskunde krijgt een update en ook in het onderwijs is er - zij het te versnipperd - meer aandacht voor. Dat is een proces van de lange adem, het duurt vaak twintig jaar voordat vernieuwingen structureel in een curriculum zijn doorgevoerd."

Ook zorgspecialisten moet hierover nog het nodige bijgebracht worden. "Het belang van sekse en gender is niet voor iedere onderwijsmaker vanzelfsprekend. Daarnaast is niet alleen nascholing belangrijk voor de al aan het werk zijnde huisartsen. Het kan ook van belang zijn patiënten hierop alert te maken, zodat zij weten waar ze op moeten letten."