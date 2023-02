Dit vinden jullie van onze verslaggeving in Turkije: 'Dit komt wel echt binnen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over onze verslaggeving van de aardbeving in Turkije. NU.nl-verslaggever Nick Augusteijn reisde af naar het getroffen gebied.

Gebruiker Trompetsignaal zegt:

"Zo’n verhaal van een man die zijn hele familie kwijt is. Zijn boers, zussen, hun kinderen en kleinkinderen. Als enige nog over. De beelden van tot pannenkoeken geslagen flats. 800.000 mensen zonder drinkwater en voedsel. Dat komt echt wel binnen."

"Inderdaad hebben we het dan nog niet over de kleinere steden en dorpen die in bergen liggen. Ver van de hoofdroutes. Veel van de ellende daar zal nooit gekend zijn en als onderdeel van noot in de geschiedenis de boeken ingaan. Hoe anders is ons leven hier waar we alleen met kleine en relatief langzame rampen te maken hebben."

Gebruiker I_T_ zegt:

"Ik heb zo veel respect voor Nick. Zo’n ramp van dichtbij zien en beschrijven lijkt me absoluut geen makkelijke taak."

Gebruiker Matthew621 zegt:



"Ontzettend moedig van Nick om ter plaatse verslag te doen van een ramp van deze omvang dat eigenlijk niet te filmen is. Wat ik vaak mis is de waardering voor de lokale bevolking en dan denk ik aan gidsen, beveiligers, tolken enz."

"Maken jullie hier ook gebruik van? Want in dergelijke reportage in het buitenland zijn dit vaak degenen die veel werk verzetten en een grote rol spelen in de totstandkoming van nieuwsitems."

Gebruiker Martin_f8f77e11 zegt:

"Is de werkelijkheid te heftig? Voor mij persoonlijk wel, de beelden en de wetenschap van wat daar gebeurd moet zijn, vormen bij mij beelden die te heftig zijn… De foto’s die ik hier zie op NU.nl, van ontredderde mensen, kinderen die levend uit puinhopen worden gered, zijn voor mij heel erg aangrijpend, omdat je weet dat er ook veel nooit meer gered gaan worden."

"Het onmenselijke, verschrikkelijke en allesomvattende verdriet wat de mensen daar heeft getroffen is hier nauwelijks voor te stellen."

