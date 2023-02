Lezersreacties op werkbezoek Oranjes: 'Blij dat ik niet in hun schoenen sta'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het verslag van het werkbezoek van de koninklijke familie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Gebruiker Nuance_is_belangrijk zegt:

"Het drukke programma is voor mij heel herkenbaar. Ik werk voor een ministerie en begeleid regelmatig bewindspersonen. Van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds geen moment voor jezelf. Ook de etentjes zijn alles behalve ontspanning. Tussendoor heb je een "opfrismoment" van 15 minuten, zoals dat in het programma genoemd wordt. Dat betekent dat je naar de WC mag. Als je dat twee weken achter elkaar doen ben je helemaal gesloopt. Dit heeft helemaal niets met vakantie te maken."



"Stel we zouden republiek worden en een president als staatshoofd hebben, dan blijf je dit soort werkbezoeken houden. Dus dat maakt geen verschil."

"Ik vind een erfelijke monarchie ook achterhaald en zou liever een republiek zien, maar zolang we een monarchie zijn, heb ik wel respect voor de inzet van deze familie. Maar ik heb in het algemeen respect voor mensen die zich dag en nacht inzetten voor de publieke zaak, van verpleegkundigen tot leraren, tot politici en ook voor het staatshoofd (of die nou gekozen is of niet)."

Gebruiker Mayuna zegt:

"Leuk om het nu eens van de kant van de pers te horen. Dat is inderdaad hard werken, net zo hard als de koninklijke familie. En dan later nog een verslag of een reportage in elkaar knutselen. Ik geniet wel van die verslagen en reportages en velen met mij. Goed werk!"

Gebruiker Feelinglost zegt:

"Gelukkig sta ik niet in de schoenen van één van de leden van het koningshuis. Absoluut mooi om verslag van de reis te zien en misschien maar goed dat de journalistiek niet altijd hoort. De leden van het koningshuis hebben niet echt veel privé."

"Als je dan ook nog van die bedreigingen aan het adres van Amalia hoort en wat de impact daar van is voor een negentienjarig meisje, erg hoor."

"De leden van het koningshuis zijn allereerst leden van het koningshuis en daarna pas mens (en lekker als mens kunnen leven), zo komt het mij over toch. Dat zou eigenlijk precies andersom moeten zijn. Diep respect maar ook blij dat ik niet in hun schoenen sta."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.