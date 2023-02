Krijg je doorbetaald als je staakt?

Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek vertelde eerder aan NU.nl dat een staking het laatste redmiddel is om vastgelopen onderhandelingen met de werkgever nieuw leven in te blazen. Met een staking verhoog je de druk. Tot die staking is afgelopen, mag de werkgever geen vervanging regelen.

Een staking wordt volgens Rosa Kösters, onderzoeker van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), meestal gecombineerd met een demonstratie. Maar een stakende werknemer mag volgens Kamerbeek zelf bepalen wat hij of zij met zijn of haar tijd doet, zolang diegene maar niet werkt. "In principe kan een stakende werknemer dus gewoon naar huis of in de kantine een broodje eten."

Maar een stakende werknemer krijgt niet betaald. "De werkgever mag zelfs besluiten niemand te betalen, ook niet de werkwilligen, als die door de staking niet kunnen werken", vertelt Kamerbeek. Dit geldt niet voor een wilde staking. "Dan moet de werkgever de werkwilligen die niet kunnen werken wel betalen."

Freelancers en uitzendkrachten zitten in een moeilijke positie

Het inkomensverlies kan deels gecompenseerd worden door een vakbond. Dat kan alleen als de staking via de vakbond is geregeld en je lid bent van die bond. Kösters: "Vroeger kregen mensen zo weinig loon dat ze met een staking hun gezin niet meer konden onderhouden. Door het spaarpotje van de vakbonden is staken voor elke werknemer mogelijk."

Althans, voor werknemers in loondienst. Freelancers kunnen zich vaak niet bij vakbonden aansluiten. Een staking gaat voor hen dus altijd ten koste van hun eigen inkomen.

Ook uitzendkrachten zitten in een moeilijke positie, stelt Kamerbeek. "Het uitzendbureau is hun werkgever, niet het bedrijf waar gestaakt wordt." Dat betekent dat het desbetreffende bedrijf bij het uitzendbureau mag aangeven dat het op de stakingsdag niemand nodig heeft. "Het uitzendbureau mag dan zelf bepalen of het de werknemer ergens anders plaatst of gewoon doorbetaalt. Recht op een stakingsvergoeding hebben uitzendkrachten in ieder geval niet."