Lezersreacties op de situatie in Hatay: 'Mijn Vaderland is verwoest'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: NU.nl-verslaggever Nick Augusteijn is in de hoofdstad van de provincie Hatay en ziet hoe buurtbewoners en vrijwilligers blijven zoeken naar dierbaren: dood of levend. Dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de situatie in het zwaar getroffen Turkse Hatay.

Gebruiker Nurhayat zegt:

"Dank dat je deze hartverscheurende realiteit zo hebt opgeschreven. Ik huil iedere dag om deze mensen. In deze tijd van internet en sociale media komt alles nog meer dichtbij en al die hartverscheurende verhalen en noodkreten extra hard binnen. Het is onvoorstelbaar wat mensen maken. Als iedereen een beetje helpt, kunnen we het leed een beetje verzachten, maar het verdriet zal blijven. Dank allen die een bijdrage hebben geleverd. Het gaat om mens zijn, niet om ras, geloof of afkomst."

Gebruiker Besiktas1903 zegt:

"Mijn hart huilt. Dit is de zwaarste aardbeving van de laatste 100 jaar. Mijn vaderland, waar veel familie van Turkse Nederlanders wonen, is letterlijk verwoest in het zuidoosten. Enige wat ik kan doen is bidden en doneren voor ze."

Gebruiker Mira_Simon zegt:

"Mensen die in Nederland leven. Nederlanders en Nederland zelf als land. Dank jullie wel voor jullie steun. Steun als reddingwerkers, geld en materiaal. Die lieve woorden, medeleven en troost van jullie. Jullie staan geregistreerd voor jullie hulp in Turkije. Jullie worden enorm gewaardeerd. We zullen nooit vergeten hoe hard jullie hebben geholpen. In zulke tijden en momenten wordt pas duidelijk wie echte vrienden zijn. Nogmaals diep uit mijn hart bedankt."

