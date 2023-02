Waarom is het niet mogelijk om een aardbeving precies te voorspellen?

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben al veel levens gekost. Wetenschappers wisten dat deze aardbevingen ooit zouden gaan plaatsvinden. Maar ondanks de lange geschiedenis van aardbevingen in het gebied blijft moeilijk te voorspellen wanneer dit zou zijn. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af: waarom is het eigenlijk niet mogelijk om een aardbeving te voorspellen?

