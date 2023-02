Lezersreacties op het reddingswerk in Turkije en Syrië: 'Dit moet onmenselijk zwaar zijn'

"Of nog veel erger; slachtoffers die nog in leven zijn, maar die je niet kunt redden omdat ze te diep in het puin zitten of omdat het te gevaarlijk is. Wat een dramatisch gevoel moet dat zijn voor deze mensen, ik kan het me niet eens voorstellen hoe dat moet zijn."



"Hopelijk putten ze tussen al dat leed veel kracht uit de mensen die ze wel hebben kunnen redden. Wat een verschrikkelijk drama is dit, zeg."