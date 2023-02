Welk afval mag waar? Zo scheid je afval

Afval scheiden is goed voor het milieu en soms ook goed voor de portemonnee, maar hoe weet je wat je waar kwijt moet? De aanpak verschilt per gemeente en de regels zijn niet voor iedereen duidelijk. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af wat deze regels zijn. Zo zit dat.

In 2050 wil de Nederlandse overheid een volledig circulaire economie hebben: een systeem waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt. Gemeenten stimuleren afvalscheiding om recycling van grondstoffen mogelijk te maken. Hoe gemeenten afval inzamelen en scheiden, mogen ze zelf bepalen.

Volgens Miranda Boer van het Afvalfonds Verpakkingen willen de meeste mensen best vrijwillig afval scheiden: "We weten dat mensen het belangrijk vinden en het uit zichzelf doen. Tegelijkertijd zien we ook dat hoe lastiger het systeem wordt, hoe meer mensen afhaken."

Pizzadoos kan niet in alle gevallen bij het oud papier

De algemene afvalgroepen zijn overal hetzelfde. Wie begint met het scheiden van papier en karton, pmd (plastic, metaal en drankpakken), gft (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval komt al een heel eind.

"Er is een aantal producten dat je niet meer kunt hergebruiken als je ze niet vanaf de bron scheidt", vertelt Mariska Joustra van Milieu Centraal. "Textiel, papier, karton, glas en gft-afval bijvoorbeeld." Volgens haar gaat het vooral mis bij gft en plastic. "Daar wordt vaak ander afval bij gegooid. Maar als er bijvoorbeeld te veel plastic bij het gft zit, kun je het niet meer composteren. Dan wordt de hele partij afgekeurd."

Ook binnen deze overzichtelijke categorieën is een fout snel gemaakt. "Neem pizzadozen", zegt Boer. "Als het een diepvriespizza is, kun je de doos bij het karton en papier stoppen en de plastic verpakking bij het pmd. Maar als het een afhaalpizza is, met etensresten aan het karton, dan moet het bij het restafval."

Recycleproces voor ieder materiaal verschillend

Die tegenstellingen zijn er vanwege het recycleproces, dat per grondstof verschillend is. Etensresten en vet zijn funest voor papier en karton, maar maken voor plastic weinig uit. Maar er zijn ook weer plastic producten die op hun eigen manier lastig zijn. "Neem de lange linten in een videoband of het net van een kerstboom. Die kunnen de machine doen vastlopen."

Volgens Boer is het belangrijk om het te blijven proberen, ook als het scheiden niet altijd perfect gaat. "Foutjes komen voor, maar komen ook wel goed. Het is een ander verhaal als mensen doelbewust hun kattenbak in de pmd-bak legen of er een grijze zak in gooien. Als je dat vaak genoeg doet, wordt het vroeg of laat onwerkbaar."

Wie wil weten wat waar hoort, vindt op de website van Milieu Centraal een goede wegwijzer.