OV rijdt niet, vuilnis wordt niet opgehaald. In allerlei sectoren is de afgelopen maanden gestaakt. Werknemers eisen loonsverhogingen vanwege de hoge inflatie, maar bedrijven willen die loonkosten juist drukken. Op ons reactieplatform NUjij maakten jullie je zorgen dat loonsverhogingen tot een loon-prijsspiraal zouden leiden. Wat is de loon-prijsspiraal eigenlijk? In dit artikel leggen we het uit.