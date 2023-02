Lezersreacties op kritiek experts over de manier van bouwen in Turkije

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen van het grote nieuws van de ochtend vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de manier hoe Turkije volgens experts gebouwen bouwt. Ondanks allerlei maatregelen om gebouwen veiliger te maken, is ook na de aardbevingen van maandag de ravage groot. Dat komt volgens de experts doordat de naleving van die regels te wensen overlaat.

Gebruiker RonDoe zegt:

"Ik vind het verschrikkelijk wat er daar gebeurd is. En aangezien het een aardbevingsgevoelig gebied is, zal dit ook helaas wel niet de laatste keer zijn dat er een grote aardbeving plaatsvindt.

Dat de aardplaten verschuiven, daar kunnen we helaas niets aan doen. Het enige wat men kan proberen is om zo aardbevingsbestendig mogelijk te bouwen. Dit was ook al een behoorlijke tijd de bedoeling (maar helaas is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen) en er is alleen door diverse oorzaken niets van gekomen.



Misschien dat er nu eindelijk eens een keer wordt doorgepakt en dat de instanties (mensen) die hun werk niet goed hebben gedaan aansprakelijk worden gesteld. Maakt niet uit (of dat zou in elk geval niet mogen) of je nu tot de 'politieke vriendengroep van Erdogan' behoort of niet, er móeten stevige ingrepen komen. Als men dit niet doet kun je op de volgende aardbevingsramp gaan zitten wachten. En daar is echt niemand bij gebaat. Sterkte voor alle slachtoffers en hulpverleners."

Gebruiker Dustin_de_Wind zegt:

"Natuurlijk kan het zo zijn dat een land te arm is om dergelijke maatregelen te nemen, maar in het geval van Turkije is de vraag waar de prioriteiten hebben gelegen. Nog te zwijgen van slecht economisch beleid, laat staan het megalomane presidentiële paleis in vergelijking tot de behuizing van de mensen daar."

Gebruiker Tweedly zegt:

"Ons huis in Istanboel is van voor '99. Laatst kwamen we er bij waterschade achter dat er betonrot in het plafond zat en ook zaten er scheuren in dragende muren.

Gemeente inspecteur laten komen. Zijn antwoord: dat betonrot zit door het hele pand. Heeft weinig met de waterschade te maken, maar komt doordat dit huis gebouwd is met beton met zand uit deze regio, waar dus veel zout in zit. Het gaat dus roesten vanaf dag 1.

Ook bij de scheuren haalde hij zijn schouders op. Hij kwam nog wel veel erger tegen vertelde hij. Dit gebouw moest gewoon gesloopt worden."

Gebruiker Aangenaam zegt:

"De oplossing zie ik niet zo. Ja uiteraard voldoende integere mensen in politiek en bij de overheid. Die zijn er blijkbaar alleen te weinig. De lokale overheid is gevoelig voor vriendjespolitiek en doorschuiven van functies in de keten waardoor slagers hun eigen vlees keuren.

En commerciële bedrijven die inspecties doen zorgen volgens de geïnterviewde voor ongezonde situaties en die taken zouden dus naar de overheid moeten, terwijl hij daarvoor uitlegt dat dat een probleem is door vriendjespolitiek.

Oh ja en zij bouwen ook nog alle ruimte ongeoorloofd vol. Schiet mij maar lek. Het lijkt me bijzonder vervelend om dit aan te horen vanuit je onveilige, illegaal gebouwde huis in Turkije."

