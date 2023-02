Hoe ga je om met buitensporige eisen in vacatures?

Delen via E-mail

Waarom stellen werkgevers soms zulke onmogelijke eisen wanneer zij op zoek zijn naar nieuwe werknemers? Als kandidaat moet je relevante werkervaring hebben, goed zijn in plannen, tegen druk kunnen, leergierig zijn én een perfecte teamplayer zijn. Ook ervaring met ingewikkelde softwareprogramma's lijkt steeds vaker een vereiste te zijn. Hoe ga je hier als werkzoekende mee om? Die vragen stelden jullie op ons reactieplatform NUjij. Zo zit het.

Veel werkzoekenden laten zich afschrikken door overdadige functie-eisen, zegt Merle Fakkel, carrièrecoach en eigenaar van CV-sollicitatie.nl. "Werkgevers zijn op zoek naar een schaap met de vijf poten."

Dat is volgens Fakkel een gevolg van veel vraag en minder aanbod. "Vroeger bleef je dertig jaar bij dezelfde baas. Nu is een groeiend aantal werknemers bezig met hun carrière. Ze willen zich kunnen ontwikkelen. Als de baan niet meer bij ze past, zijn ze veel sneller geneigd om verder te kijken."

Dat levert meer sollicitanten op en zo hebben werkgevers de luxe om te kiezen uit een groter aanbod. Werkgevers beginnen kritischer aan hun zoektocht en zetten al hun wensen in de vacature. Fakkel stelt dat je daar niet te zwaar aan moet tillen. "Het is niet erg als je een paar vaardigheden niet hebt. Als je het gaat zien als een checklist, dan is het haast niet te doen."

Volgens Mirjam Wiersma, trainer en eigenaar van Helemaal Jij, geldt de volgende gouden regel bij solliciteren: als je aan 80 procent van de (harde) eisen voldoet, kun je prima reageren. "Laat zien wat je wel hebt en dat je de rest via je groeipotentieel er ook bij kan pakken. Bovendien kom je dan enthousiaster over. Iemand die aan alle eisen voldoet is vaak een stuk onverschilliger."

Fakkel stelt dat je niet op elke vacature moet willen reageren. "Wat ook helpt, is doelgericht blijven. Houd je eigen eisen altijd voor ogen en zoek alleen naar vacatures die bij je passen. Anders gaat de baan je straks te veel energie kosten en moet je na drie maanden opnieuw op zoek."

Constant solliciteren kan een negatieve naslag hebben op je zelfvertrouwen. "De hele zoektocht naar een baan vraagt veel van je. Je loopt constant het risico om afgewezen te worden. Dat levert bij veel mensen stress op." Maar blijf positief, zegt Wiersma. "Als je heel graag wil, wordt dat als aantrekkelijk gezien. Uiteindelijk zoeken werkgevers iemand die inspireert."