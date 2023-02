Lezersreacties op de doodsbedreigingen aan het adres van Pim Lammers

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de doodsbedreigingen die Kinderboekenweek-auteur Pim Lammers deze week ontving. De schrijver werd op sociale media aangevallen vanwege een verhaal voor volwassenen dat hij in 2015 heeft geschreven over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Ook schrijvers die hem steunden, werden via sociale media bedreigd

Gebruiker Angela_heeft_een_mening zegt:

"Doodsbedreigingen zijn nooit goed en moeten absoluut gestraft worden! Dat gezegd hebben, ik heb stukjes van het verhaal gelezen. Mijn maag draaide om. Als iemand die zelf misbruikt is als kind was dit heftig om te lezen."

"Ik ben helemaal voorstander van het bespreekbaar maken, vandaar dat ik er zelf ook open over ben. Maar de manier waarop het beschreven werd vond ik niet kunnen. Zo gedetailleerd hoeft niet om je punt te maken over wat er gebeurt."

"Ook lag de focus op dat de jongen het lichamelijk prettig vindt, iets dat een natuurlijke reactie is en niks om je voor te schamen. Maar nergens lees je wat voor schade het psychisch aanricht. Dus ja, ook voor mij kwam het over als verheerlijken. Maar nu geef ik ook meteen toe dat ik op dit gebied niet heel objectief kan zijn, logischerwijze."

"Ik vind het een flater van de Kinderboekenweek dat deze man gevraagd is. Niet alleen om verhaal, ook vanwege de andere onderwerpen. Prima vanaf een jaar of 12, jonger niet!"

Gebruiker Helma_Lips zegt:

"Ik vind het heel goed dat hij dit thema zo mooi beschrijft. In mijn jonge jaren zat ik in een werkgroep over kindermisbruik en wat ons toen opviel dat heel veel kinderen er niet aan wilden om aangifte te doen."

"Wij wilden weten waarom niet, en toen bleek dat veel kinderen, meisjes en jongens zich enorm schaamden omdat ze het een fijn gevoel hadden gevonden. Hun letterlijke woorden waren: er was hun geen pijn gedaan en het was lekker geweest. Daarom wilden ze niet dat degene die hun misbruikt had bestraft zou worden, want het was vaak iemand uit hun naaste omgeving."

"Wij vertelden dan dat volwassen mensen nooit of te nimmer dit soort dingen mochten doen met kinderen. Ik vond het heel moeilijk ermee om te gaan omdat ik op 8-jarige leeftijd deze dingen had meegemaakt met de vader van mijn vriendinnetje en er nooit iets van gezegd heb."

Gebruiker Suusje_2 zegt:

"Ik begrijp de angst. Maar dit zou niet het antwoord moeten zijn. We zouden massaal in actie moeten komen. Juist in de pen moeten, juist op tv, een beetje provoceren zelfs wat mij betreft."

"Onverteerbaar dat er steeds kleine groepen mensen anderen gijzelen door bedreigingen. Links, rechts, religieus of niet, dit kan niet. Waarom pikken we dit als samenleving? Er lijkt nergens meer een middenweg. Gewoon discussiëren lijkt niet meer mogelijk. We slaan op alle gebieden zo door met elkaar."

Gebruiker RemcoClavan zegt:

"Het probleem is dat er mensen rondlopen die denken dat vrijheid van meningsuiting alléén voor hen geldt, en niet voor anderen en zeker niet als ze het er niet mee eens zijn.

Vrijheid van meningsuiting houdt op waar bedreiging begint."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.