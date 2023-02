Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wat is een juicekanaal? Hoe vergaren juicekanalen hun nieuws en hoe delen zij dit? Wat is het doel van deze media en hoe kijken traditionele media aan tegen juicekanalen? Die vragen stelden jullie op ons reactieplatform NUjij. Dit is hoe het zit.

Een affaire, een buitenechtelijke baby of het einde van een relatie: met de opkomst van zogenoemde juicekanalen komen ze steeds sneller naar buiten. Voor (veelal jonge) grootgebruikers van sociale media zijn de kanalen dagelijkse kost geworden.

Waar we jarenlang onze dagelijkse portie roddels bij programma's als RTL Boulevard en Shownieuws moesten halen of daarvoor afhankelijk waren van weekbladen als Privé, Story en Weekend, is er nu dus een andere optie.

Met de opkomst van juicekanalen lijkt ook de roddeljournalistiek - die allerlei mogelijke affaires en verhulde zwangerschappen onthult - voor altijd veranderd.

Een juicekanaal is eigenlijk niet veel meer dan een Instagram-pagina of een reeks YouTube-video's waarin net binnengekomen roddels worden gedeeld. Die roddels komen de makers ter ore via hun volgers, maar ook via de intieme kring rondom de besproken bekende Nederlanders.

Daarbij valt op dat veel kanalen - maar niet alle - een gerucht niet schuwen als ze geen bevestiging krijgen. De verhalen worden dan minder stellig opgeschreven, maar toch gebracht. Bekende namen in dit wereldje zijn Life of Yvonne (Yvonne Coldeweijer, FawryNotSawry (Farja Farvardin) en Juicechannel_ (Dephlin Jacobs en Kaylee Willems).

Via Instagram Stories, die na 24 uur verdwijnen, delen ze roddels, hun mening en de bevestigingen die ze binnenkrijgen. Allen bieden via YouTube de mogelijkheid om de roddels bij te houden. Daarin worden de verhalen vaak uitvoerig besproken.

Kritiek op juicekanalen

De juicekanalen krijgen ook de nodige kritiek. Zo waarschuwde Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds in de Volkskrant voor het moment dat de kanalen zich moeten verantwoorden en noemde Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker de kanalen in Shownieuws "kamikazejournalistiek". Er schuilt volgens hen een gevaar in de manier waarop de kanalen werken, omdat er ook ongecontroleerde roddels online worden geplaatst.

Albert Verlinde, die twintig jaar geleden als een baanbrekende roddeljournalist gezien werd, staat er wel positief in. "Ik vind dat de oude garde entertainmentverslaggevers zich niet zo aangevallen moet voelen", zei hij tegen Nieuwe Revu. "We moeten gewoon denken: hé wat leuk, dit is nieuw."