Dit vinden jullie ervan dat er veel 'verkeerde' bomen zijn in Nederland

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de bospopulatie in Nederland. Er zijn namelijk te weinig 'wilde' bomen over. Staatsbosbeheer is bezig met een kweekprogramma om het percentage wilde bomen weer te vergroten. Toch werden er het afgelopen jaar nog veel ' verkeerde' bomen bomen geplant.

Gebruiker Anno_Niemuis zegt:

"Staatsbosbeheer is ook degene die t.b.v. 'omvorming van de natuur' - het creëren van heide en stuifzand - tussen 2013 en 2017 ruim 5000 hectare aan bos verwijderde. Op een bepaald moment gierde de bomenkap in Nederland verhoudingsgewijs zelfs de ontbossing van de Amazone voorbij."



"Het is natuurlijk moeilijk om een balans te vinden tussen het behouden van biodiversiteit en het stikstofprobleem, maar bomen zijn en blijven 'groene longen'. Die kunnen niet ongestraft verwijderd worden, inheems of niet."



"En het wordt echt tijd te gaan kijken naar de manier waarop overal in het land door gemeenten en welstandscommissies van particulieren wordt geëist dat men 'nette tuinen' heeft, i.p.v. toevluchtsoorden voor vogels en insecten."

Gebruiker John_Smith_123 zegt:

"Dit is kenmerkend voor hoe we in NL met onze natuur omgaan. Het zou prioriteit nummer 1 tot en met 100 moeten zijn, maar in plaats daarvan laten we Staatsbosbeheer op eigen kosten een schuur huren en klotst bij Shell het geld over de plinten. Zullen we daar met z'n allen eens iets aan gaan doen?"

Gebruiker Waicheun zegt:

"Stel, we planten in elke tuin een paar mooie bomen... Fruitbomen, bijvoorbeeld. Ikzelf ben ook van de ''nettere tuinen'', maar heb dit dan behaald door creatief de bomen te begeleiden tijdens de groei. Ik heb 300 vierkante meter tuin, en toch zeven fruitbomen, een mooie grote groene heg en zoveel mogelijk gras. Als iedereen nu beetje groen doet, buiten wat de staat doet... Alle beetjes helpen."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.