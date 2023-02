Dit vinden jullie van prijsverschil per kapper: 'Logisch dat je meer betaalt voor senior'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over prijsverschillen bij dezelfde kapsalon. Het bedrag dat je moet afrekenen is steeds meer afhankelijk van welke kapper jouw haar onder handen neemt. Zo kost een knipbeurt bij een junior veel minder dan bij iemand met jaren ervaring.

Gebruiker Gaatje_e8b29b4f zegt:

"Ik zie dit dus echt totaal niet zitten eigenlijk. Ik wil gewoon in een oogopslag kunnen zien wat het me exact gaat kosten, en ik wil niet dat dat afhankelijk is van wie ik achter me heb staan. Ik verwacht immers gewoon het zelfde resultaat ongeacht wie er staat. En nee dat is niet iets raars, als je naar een restaurant gaat verwacht je ook het zelfde gerecht als je buurman ongeacht wie er achter de grill staat. Ik zou echt niet weten waarom kappers nu ineens uit hun duik gaan zuigen dat dat bij hen anders werkt. Gelukkig heeft mijn kapper gewoon vaste prijzen."

Gebruiker Sooeezy zegt:

"Wat een nare reacties weer hier.

blijkbaar gunnen we elkaar niets meer. Buiten het feit dat ik (met eigen kapsalon) een prijs van €50,- tot €75,- echt flink veel geld vind. (Mijn prijs is €22,50).

Maar een “art director” is ook echt een kunstenaar hoor. Die moet ontzettend veel trainingen volgen om maar aan de steeds veel eisende klant te kunnen voldoen. En dat heeft te maken met vooral technieken in het kleurgebied. Lees “balayage, rainbowhaar, folies”. Mensen willen een “insta look” Net als in Dubai!

Dit gaat niet meer om “gewoon” knippen. Daar hoef je echt geen art director voor te zijn. Dus als je een gewoon kapsel wilt, naar een (voor jouw) betaalbare kapper gaan."

Gebruiker M3e46 zegt:

"Mijn vriendin is kapster bij een hoog aangeschreven kapsalon. Een knip beurt voor een man kost daar €40 en met de tondeuse €25.



Bij de vrouwen lopen de prijzen uiteen van enkele tientjes tot honderden euro's.

Zij laat mij regelmatig zien waar het verschil zit tussen een aan huis kapster en haar werk en het zit hem in de details. Voor veel mensen zijn die details niet van belang en dat is prima, maar mijn vriendin doet bijvoorbeeld ook kapsels voor een trouwerij. En dat vraagt wel degelijk werk van een specialist en pas als je het verschil ziet begrijp je waarom in sommige salons het inderdaad meer kost.

Daarnaast zijn de momenten voor rust regelmatig beperkt tot 30 minuten op een werkdag van 10 uur. Allemaal omdat zij klant tevredenheid voorop stelt.

Persoonlijk dacht ik niet veel van het kappersvak maar sinds ik mijn vriendin ken weet ik dat ik het vak heb onderschat op werk intensiteit en kennis. En dat mag gewaardeerd worden. Veelal valt het op dat men het vak sterk onderschat."

Gebruiker Sjaakafhaak zegt:

"Voor een senior consultant of advocaat betaal je ook meer dan voor een junior. Die senior kan immers meer en mag je meer van verwachten. Als je alleen wat simpel uitzoekwerk te doen hebt dan is die junior of assistent voldoende en bespaar je op het tarief. Heb je iets specialistisch wat bijna niemand kan, dan moet je de portemonnee trekken. Terecht imo.



Ik vind het best logisch dat je voor een senior kapper met veel ervaring en die nieuwe ideeën kan brengen wat meer betaalt dan voor een beginner die de basis technieken kent maar verder niet. Ik vind het raar de hoofdprijs te moeten betalen om afgescheept te worden met een assistent."

