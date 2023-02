Waarom vind ik bellen zo eng?

Een snelle hartslag, trillende handen en zweet: de telefoon gaat af. Je moet opnemen, maar wil het niet. Sommige mensen ervaren deze angst zo erg, dat ze een belangst ontwikkelen. Maar waar komt die vandaan? En hoe ga je ermee om? Die vragen stelden jullie op ons reactieplatform NUjij. Zo zit dat.

"Bij elk telefoontje dat ik moest plegen, schoot ik in de stress. Voor mijn gevoel gaf ik korte antwoorden en liep het gesprek stroef. Ik was bang voor wat anderen van me zouden denken. Maar ik weet eigenlijk niet of andere mensen het gemerkt hebben, misschien zat het vooral in mijn eigen hoofd", zegt Marijn van den Berge (24), hoofdredacteur van COMMEN, een platform voor mentale gezondheid.

Logisch gevolg van maatschappelijke verwachtingen

Belangst is geen op zichzelf staande diagnose, maar onderdeel van een socialeangststoornis. Uit cijfers van het Leidse ziekenhuis LUMC blijkt dat ongeveer 5 tot 15 procent van de mensen ooit een sociale angststoornis ontwikkelt.

Volgens psycholoog Gijs Jansen is belangst een logisch gevolg van de maatschappelijke verwachtingen die we van elkaar hebben. "Tegenwoordig moeten we kunnen appen, kunnen bellen, snel antwoorden en begrijpen wat het betekent als een berichtje blauwe vinkjes heeft."

Belangst ontstaat vanuit één of meerdere vervelende ervaringen, vertelt Jansen. Zo kun je schrikken van iemand die boos wordt aan de telefoon, waardoor je het angstige gevoel gaat associëren met het bellen zelf.

Volgens een onderzoek van Tele2 hebben vooral jongvolwassenen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar belangst. Dat is volgens Jansen goed te verklaren. "Jonge mensen communiceren meer dan oudere generaties, maar doen dit indirecter en gecontroleerder. We zijn het niet meer gewend die ongeremdheid, echtheid en kwetsbaarheid van de ander te horen. Het gevoel van controle wordt gevoed door digitale communicatiemiddelen. We laten weinig meer aan het toeval over."

Leren omgaan met belangst

Van den Berge overwon zijn belangst toen hij in coronatijd bij een webshop werkte. "Ik ging thuiswerken en het contact met collega's verliep ineens per telefoon. Het (beeld)bellen werd normaal en ik merkte dat de angst minder werd. Het klinkt cliché, maar je overwint belangst dus echt door het gewoon te doen."

