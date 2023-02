Hoe ga je om met schermtijd voor je kind?

Toch is het verbieden hiervan geen goed idee, zegt Ingmar Franken, hoogleraar klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Niets is zo interessant en aantrekkelijk als wanneer het verboden is." Als je als ouder dingen verbiedt of beperkingen oplegt, zoeken kinderen het ergens anders. Met als gevolg geen toezicht en invloed.