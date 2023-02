Dit vinden jullie van rem op internationale studenten: 'Ik leer van andere culturen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over een tijdelijke rem op de komst van internationale studenten

Gebruiker Erwin1129 zegt:

"Natuurlijk moet er een rem op. Zelfs in de provinciale studentensteden als Wageningen en Nijmegen krijgen eerstejaars vaak gewoon geen woning geregeld. Laten we het maar niet over Amsterdam en Utrecht hebben. Dat was in mijn tijd (Wageningen) geen enkel probleem. Maar het is van de gekke dat mijn neef al een jaar zonder huisvesting zit, en een willekeurige buitenlandse student er gewoon een krijgt van de SSH omdat dat gewoon voor hen geregeld wordt (OK, ze betalen er ook voor)."

"Een rem betekent niet dat er een einde aan moet komen: buitenlandse studenten nemen ook hun cultuur mee, er is meer uitwisseling en ze brengen aanzienlijk meer geld in het laatje dan Nederlandse studenten voor de Universiteit (die kosten alleen maar geld)."

Gebruiker Luna_de_Jong zegt:

"Ik heb een enorm leuke studententijd gehad, voornamelijk vanwege alle internationale studenten en vrienden die ik daar heb mogen leren kennen. Je leert zoveel van andere culturen en je sociale intelligentie maakt daarmee een behoorlijke sprong. Je zit niet in je eigen bubbeltje meer en ziet de wereld veel kleurrijker en diverser dan je daarvoor ooit gedacht had."



"Maar de universiteiten moeten wel toegankelijk blijven voor de Nederlandse studenten en inwoners. Je merkt namelijk aan alle kanten dat internationale studenten overal voorrang krijgen en veel makkelijker toegelaten worden. Dat kan niet de bedoeling zijn lijkt me. Daar moet iets tegen gedaan worden. Al veel eerder eigenlijk. Ik ben het dan ook eens om de stroom van internationale studenten tijdelijk te stoppen. Maar niet structureel. Nederland is en blijft een multiculturele samenleving en een trade hub waar alle nationaliteiten samen komen. We spreken en leren hier niet voor niets meerdere talen op school."

Gebruiker Wiebenje zegt:

"Ik denk dat het belangrijk is om genuanceerd naar dit probleem te kijken, niet alle opleidingen hebben dit probleem in dezelfde mate en een passende oplossing is belangrijk. Voor sommige opleidingen geldt dat ze beter Nederlands kunnen zijn/blijven, maar voor veel (vooral beta) opleidingen is Engels echt een voordeel. Communiceren over je vakgebied in het Engels is namelijk een belangrijke vaardigheid na je opleidingen in dat geval, aangezien de meeste werkplekken in zulke velden dat zullen eisen. En vaak kunnen docenten om die reden de stof net zo goed of beter in het Engels uitleggen, dus kortzichtige oplossingen zoals alles maar Nederlands maken zijn dan niet behulpzaam. Er moet worden gekeken naar maatwerk."

