Wat kunnen scholen doen om huiswerkplagiaat met ChatGPT te herkennen?

ChatGPT is een soort chatbot met kunstmatige intelligentie. De bot kan een gesprek met je voeren, maar je ook helpen met opdrachten en vragen beantwoorden. Woensdag vroegen jullie je op ons reactieplatform NUjij af wat scholen kunnen doen om huiswerkplagiaat met ChatGPT te herkennen. Lees hieronder hoe het zit.

Huiswerk maken ging nog nooit zo snel. Het programma ChatGPT kan een opstel over Julius Caesar in enkele seconden genereren. Ook huiswerkvragen voor vakken als aardrijkskunde en economie beantwoordt de chatbot in een oogwenk.

Veel scholieren hebben de chatbot al ontdekt, meldde de NOS maandag. De tool is eind november 2022 als test vrijgegeven door het bedrijf OpenAI.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie om vragen beantwoorden. Maar het programma voert ook grote opdrachten uit, zoals het schrijven van een opstel of zelfs een essay.

Focus verleggen van misbruik naar gebruik

"Er is nu veel aandacht voor het misbruik van ChatGPT", zegt Jan Riezebos, hoogleraar onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Maar als ze in een omgeving zonder internet een proefwerk moeten maken, vallen leerlingen die anders altijd een chatbot gebruiken vanzelf door de mand."

Sommige scholen zetten zelf al kunstmatige intelligentie in om misbruik van ChatGPT op te sporen. "Onze scholen gebruiken onder andere GPTZero en AI Content Detector", zegt een woordvoerder van de Haagse scholenkoepel Lucas Onderwijs. Met die programma's kunnen docenten controleren of de leerling iets zelf heeft geschreven of heeft laten genereren door ChatGPT.

Experts denken dat het onderwijs ChatGPT moet omarmen. Scholieren en studenten groeien op met kunstmatige intelligentie en het onderwijs kan de nieuwe generatie hierin opleiden. Daarvoor moeten studieopdrachten aangepast worden, bijvoorbeeld door informatie uit ChatGPT te gaan bestuderen, analyseren en controleren.