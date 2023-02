Dit vinden jullie van de daglimiet in de ING-app: 'Zie het als een extra beveiliging'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de daglimiet in de ING-app. De bank verlaagt die van 5.000 naar 2.000 euro.

Gebruiker Jantje_C zegt:

"Waarom ziet iedereen dit als een beperking? Zie het als een extra beveiliging. Je kan nog steeds zoveel overmaken als je wil. Je moet er alleen wat extra moeite voor doen. Als je meer dan 2000 euro wil pinnen per keer, dan verhoog je toch je limit, kleine moeite. Voor de meeste mensen zal deze limiet meer dan voldoende zijn."

Gebruiker Breakey_Breakey zegt:

"Ik snap werkelijk waar niet waar mensen moeilijk over doen. Hoe vaak boekt u 2000 of meer over naar andere rekeningen? Indien u dit dagelijks doet kunt u de limiet bijstellen."



"Ik vind het een goede zaak dat er een wachtijd van 4 uur tussen zit en transacties boven 2000 of 5000 ook nog weer eens 4 uur. Zo kunnen frauders je rekening niet volledig meer plunderen want banken zullen wel checks doen op transacties die een verhoging hebben aangevraagd, daar is niks mis mee."

Gebruiker Waar_zijn_we_mee_bezig zegt:

"Ik zag het vanochtend in de app al als notificatie. Ik zit er dubbel in. Ik ben er niet tegen. Maar, zeg ik uit ervaring, de vier uur wachttijd bij verhogen duurt altijd iets langer. Dat 'iets langer' is dan zeer rekbaar. En dat is wel erg vervelend. Het geeft het gevoel dat je niet over je eigen regie en geld kunt beschikken."

Gebruiker Cycleman zegt:

"Goeie beslissing. Er wordt te veel geld verdiend door criminelen op deze manier. En als ik bijvoorbeeld een extra aflossing op mijn hypotheek wil doen, een auto kopen of een dure vakantie boeken, dan weet ik dat van tevoren en zet ik mijn maximum tijdelijk (dat kan 24 uur lang) bijvoorbeeld op 20.000 euro. Dus er verandert niks, alleen worden dure momentbeslissingen onmogelijk. Wat is daar op tegen?"

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.