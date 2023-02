Wanneer is mijn huis geschikt voor een warmtepomp?

Momenteel hebben de meeste Nederlandse huizen nog het oude cv-systeem, waarbij je huis én het water wordt opgewarmd met aardgas. Daar moet op termijn een einde aan komen, vindt de overheid.

Er zijn twee mogelijkheden: of je kiest meteen voor een volledig elektrische pomp, of je gaat voor het hybride model met cv-ketel. Het hybride systeem zorgt ervoor dat je toch nog gas kunt gebruiken als het nodig is.

Maar de meeste oudere huizen zijn gebouwd om gebruik te maken van een ouderwetse cv-ketel. Hoe weet je nu of zo'n warmtepomp zin heeft? Marlon Mintjes, senior communicatieadviseur Energietransitie bij de gemeente Utrecht, legt het uit.

Isolatie is belangrijk

"Het is belangrijk dat je overal iets van isolatie hebt, zo'n 5 tot 7 centimeter in de spouwmuren, de vloer en het dak. Daarnaast heb je dubbel glas nodig", zegt Mintjes.

Ze waarschuwt dat je ook moet controleren of je genoeg ruimte hebt. "Een hybride warmtepomp is zo'n 30 bij 30 bij 60 centimeter en moet naast je cv-ketel passen."

De eisen voor een volledig elektrische warmtepomp zijn wat hoger. "In ieder geval moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn", zegt Mintjes. "In principe kun je wel zeggen dat een huis dat tussen 1992 en 1999 gebouwd is 'redelijk' geïsoleerd is. Vanaf 2009 weet je zeker dat de isolatie goed is."

Vraag verschillende offertes aan

Wil je nog meer informatie voordat je overgaat tot de aankoop van een warmtepomp, dan kun je een simpele test uitvoeren, vertelt Mintjes. "Zet de cv-ketel - dus niet de thermostaat - op 50 graden."

Zit je daarna toch binnenshuis te rillen van de kou of is het gewoon niet lekker warm? Dan moet je eerst nog investeren in betere isolatie.

Ten slotte heeft Mintjes nog een tip: "Vraag verschillende offertes aan bij installateurs." Via het Centraal Register Techniek en Verbeterjehuis kun je goede, onafhankelijke warmtepompexperts vinden.