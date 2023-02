Dit vinden jullie van veiligheid scootmobielen: 'Mijn moeder had lelijke verwondingen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de kritiek op de veiligheid van scootmobielen. Veel ongevallen zijn volgens experts te voorkomen door de manier van remmen en de stabiliteit aan te passen.

Gebruiker Hertenkamp zegt:

"Ik heb sinds vier jaar een scootmobiel. En wat ben ik er blij mee. Ik kan weer zelfstandig een boodschapje doen of bij iemand op visite. Ik heb bij het revalidatiecentrum geoefend."

"Nadat ik groen licht had gekregen, is het pas aangevraagd. Veilig Verkeer Nederland heeft een site waarop je de verkeersregels scootmobiel kan oefenen. Het zou goed zijn als iedereen hiermee oefent en dan pas groen licht krijgt."

Gebruiker Katja_1e733e0e zegt:

"Ik rijd zelf een driewieler, maar wel met een gaspedaal. Ik kan met de hendel op mijn stuur, die er tegenwoordig op moet zitten, remmen. Als ik met de flippers op het stuur rijd, heb ik inderdaad de neiging om bij stoppen juist die in te knijpen. Dit is een natuurlijke reactie, zo zitten we in elkaar. Ik merk dat ik met het voetpedaal veel meer controle heb. Dus misschien is de oplossing wel een voetpedaal in plaats van hendels/flippers op het stuur."

"Wat betreft de stabiliteit van mijn driewieler, ik moet wel hele rare capriolen uithalen wil ik hem laten kantelen. Eerste instructie was: rijd zo recht mogelijk van op- en afritten af, als je die volgt gaat het echt goed."

"Wij mensen blijven ook verantwoordelijk voor onze eigen acties. Je kunt altijd blijven proberen om alles veilig te maken. Maar als wij ons gezonde verstand niet meer gebruiken en onze verantwoordelijkheid niet nemen, zal het nooit veilig worden."

Gebruiker WAM_Kramer zegt:

"Ik maak nu al negen jaar gebruik van een driewieler. Heb een goede training gehad en zelf enige tijd geleden, omdat het met de handen niet goed meer ging, een wipwapsysteem gevraagd. En dat is geleverd."

"Wat ik mezelf altijd aangeleerd heb vind ik ook erg belangrijk, zoals mijn hand uitsteken ondanks dat er een richtingaanwijzer op zit. Waarom? Wanneer je bijvoorbeeld langs die lage bosjes rijd op een rotonde, ziet het verkeer niet duidelijk waar je heen wilt. En met hand uitsteken wel."

"Ook je snelheid aanpassen. Oké, zo superhard ga je nu ook weer niet bij voluit snelheid. Zo'n 15 km p/u, want normale fietsers halen mij dan nog in. Maar bij een bocht en dergelijke moet je je snelheid wel aanpassen. Ook altijd achteruitkijken wanneer je van weghelft verandert of een manoeuvre wilt maken."

"Moet wel zeggen dat als ze mij een vierwieler geven, ik het niet erg zou vinden. Altijd wat stabieler. "

Gebruiker BennyvanGister zegt:

"Mijn moeder is recentelijk nog gekanteld met haar scootmobiel en heeft daar lelijke verwondingen aan overgehouden. Zij heeft er één met drie wielen en ik heb me toen in de materie verdiept. Conclusies waren dat vierwielers niet zonder meer stabieler zijn. Bovendien zijn deze doorgaans zwaarder en hebben ze een grotere draaicirkel."

"Waar ze vaak last van heeft zijn slechte straten en stoepen en obstakels zoals reclameborden. Daar valt nog een wereld te winnen."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.